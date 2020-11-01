Как проголосовали грузинские миротворцы в Афганистане

В Афганистане на парламентских выборах были образованы два участка - на военной базе Баграм и на базе Мармаль

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Информация о победе оппозиции на избирательных участках в Афганистане является ложной, заявил на брифинге исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Сегодня помимо Грузии голосование на парламентских выборах прошло и в Афганистане. Военные зафиксировали свою позицию на двух избирательных участках: избирательный участок №1 на авиабазе Баграм и избирательный участок №2 Мазари-Шариф на базе Мармаль. На двух военных базах зарегистрирован 861 избиратель.

"С утра распространялась информация о том, что якобы оппозиция выиграла выборы на участках в Афганистане с большим отрывом, в то время как выборы реально еще не были проведены. Выборы завершились сегодня вечером на участках в Афганистане", - заявил Кобахидзе.

Кобахидзе объявил о том, что на самом деле "Грузинская мечта" одержала победу на обоих участках.

"Первый - это участок Мазари-Шариф, где "Грузинская мечта" получила 111 голосов, это 84,7%. Что касается второго участка - это база Баграм-Кабул, здесь "Грузинская мечта" получила 697 голосов, это 93%. Это очень важное доверие, которое грузинские военнослужащие выразили правительству Грузии, что для нас очень важно и, вместе с тем, очень эмоционально", - заявил Кобахидзе.

Находящиеся в Афганистане грузинские военные имели возможность голосовать только за партии и избирательные блоки, участвовать в мажоритарных выборах им запрещает законодательство.

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Миссия НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support), которая объявлена небоевой, находится в Афганистане с 1 января 2015 года. Согласно двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. С грузинской стороны в миссии участвуют до 900 военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм и в Мазари-Шарифе.