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Заал Удумашвили на избирательном участке

"Единое нацдвижение" призвала оппозицию начать консультации о создании коалиции

© Sputnik / Levan Avlabreli
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (603)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201101/249887624/Edinoe-natsdvizhenie-prizvala-oppozitsiyu-nachat-konsultatsii-o-sozdanii-koalitsii.html

Оппозиционная партия "Единое нацдвижение" начинаем активные консультации со всем спектром оппозиции, включая формирование правительства

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Блок «Национальное движение - Сила в единстве» начинает консультации с оппозиционными партиями о формировании правительства, заявил один из лидеров "Единого национального движения" Заал Удумашвили.

В Грузии 31 октября выбирали депутатов парламента десятого созыва. Участвовали в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходили в условиях пандемии коронавируса.

Батуми. Парламентские выборы 2020. Избирательная администрация. Регистрация избирателей
© Sputnik / Seyran Baroyan
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По словам Удумашвили, согласно результатам предварительного подсчета, на парламентских выборах победит оппозиция.

"Не только по достоверным экзит-поллам, но и по результатам предварительного подсчета уже известно, что "Грузинская мечта" находится в меньшинстве, а оппозиция побеждает на парламентских выборах. По этой причине мы уже с завтрашнего дня должны начать проводить консультации со всем спектром оппозиции на тему, каким должно быть новое правительство", - заявил Удумашвили на брифинге.

По его мнению, данный процесс не вызовет затруднений, тем более после заявления Михаила Саакашвили, который отказался от должности премьера, на которую его выдвигала оппозиция, и сделал важнейший шаг для объединения оппозиции.

Опубликованы итоговые данные экзитполов по парламентским выборам в Грузии >>

По данным исследований exit poll разных телекомпаний, "Грузинская мечта" набирает от 41% до 55%, а оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции "Сила в единстве",  от 23% до 33%.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (603)


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