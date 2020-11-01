"Единое нацдвижение" призвала оппозицию начать консультации о создании коалиции

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Блок «Национальное движение - Сила в единстве» начинает консультации с оппозиционными партиями о формировании правительства, заявил один из лидеров "Единого национального движения" Заал Удумашвили.

В Грузии 31 октября выбирали депутатов парламента десятого созыва. Участвовали в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходили в условиях пандемии коронавируса.

По словам Удумашвили, согласно результатам предварительного подсчета, на парламентских выборах победит оппозиция.

"Не только по достоверным экзит-поллам, но и по результатам предварительного подсчета уже известно, что "Грузинская мечта" находится в меньшинстве, а оппозиция побеждает на парламентских выборах. По этой причине мы уже с завтрашнего дня должны начать проводить консультации со всем спектром оппозиции на тему, каким должно быть новое правительство", - заявил Удумашвили на брифинге.

По его мнению, данный процесс не вызовет затруднений, тем более после заявления Михаила Саакашвили, который отказался от должности премьера, на которую его выдвигала оппозиция, и сделал важнейший шаг для объединения оппозиции.

Опубликованы итоговые данные экзитполов по парламентским выборам в Грузии >>

По данным исследований exit poll разных телекомпаний, "Грузинская мечта" набирает от 41% до 55%, а оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции "Сила в единстве", от 23% до 33%.