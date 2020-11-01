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Акция протеста оппозиции у здания парламента 20 июня 2020 года. Ника Мелия

Оппозиция в Грузии не признает итоги выборов - большой митинг назначен на воскресенье

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201101/249888049/Oppozitsiya-v-Gruzii-ne-priznaet-itogi-vyborov---bolshoy-miting-naznachen-na-voskresene-.html

В чрезвычайном совещании по обсуждению плана действий приняли участие основные оппозиционные партии кроме "Альянса патриотов"

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Грузинская оппозиция обвинила власти Грузии в фальсификации выборов и назначила на воскресенье, на проспекте Руставели, акцию протеста.  

"Это были не выборы, это была война. Мы планируем выступить против присвоения власти "Грузинской мечтой", - заявил один из лидеров Единого Нацдвижения Ника Мелия. 

Чрезвычайное совещание представителей оппозиционных партий началось в его штабе в Тбилиси сразу после того, как Центризбирком начал оглашение результатов выборов. Одновременно активисты Единого Нацдвижения пришли к ЦИК с плакатами "ЦИК ворует наши голоса". 

Выборы в парламент Грузии прошли в субботу. Единое Нацдвижение объявило о суммарной победе оппозиции сразу после закрытия участков, на основе данных экзитполов, проведенных по заказу двух оппозиционных телеканалов и призвало начать консультации о формировании коалиции. 

Заал Удумашвили на избирательном участке
© Sputnik / Levan Avlabreli
"Единое нацдвижение" призвало оппозицию начать консультации о создании коалиции

Для того чтобы утвердить правительство, "Мечте" необходимо не менее 50%. В противном случае оппозиция теоретически может сформировать коалицию и получит право на формирование правительства, а "Мечта" останется в меньшинстве.

К пяти утра Центризбирком обработал данные с 39,98% участков. "Грузинская мечта" набирает 50,93%, блок Единое Нацдвижение - "Сила в единстве" -24, 68%. Подсчет голосов продолжается. 

На данный момент известно, что в парламент также проходят, преодолевая барьер в 1%: 

"Европейская Грузия" (Давид Бакрадзе) - 3,87% ;
"Альянс Патриотов" (Ирма Инашвили) - 3,33% ;
"Лело для Грузии" (Мамука Хазарадзе) - 3,08%;
"Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" - 2,96 %;
"Гирчи" (Зураб Джапаридзе) - 2,8% 

"Гражданин" (Алеко Элисашвили)- 1,32%

На грани преодоления проходного барьера Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) .  

Парламентские выборы 2020. Избиратели на участке в масках. Новые кабинки для голосования
© Sputnik / Alex Shlamov
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Брифинг главы Центральной избирательной комиссии Грузии Тамары Жвания, в ходе которого она сообщала о первых данных по итогам прошедших парламентских выборов, был сорван выкриками о том, что "результаты сфальсифицированы".

Брифинг сорвал член Центральной избирательной комиссии от оппозиции. "Так нельзя, это неверные результаты! Выборы фальсифицированы", - выкрикивал он.

В ответ Жвания убеждала протестующего, что это предварительные данные после подсчета небольшого количества голосов.

 

 



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