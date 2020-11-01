Цифра, которую набирает "Мечта", снижается по мере обработки бюллетеней и есть риск, что она не сможет провести свое правительство

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" теряет большинство в парламенте по итогам подсчета половины голосов – к семи утра у нее 49,98%, обработано 50,45% бюллетеней, данные размещены на сайте Центризбиркома.

Цифра, которую набирает "Мечта", снижается по мере подсчета голосов – изначально, после обработки четверти бюллетеней, у нее было более 54%.

На данный момент голоса избирателей по пропорциональной системе распределились:

"Грузинская мечта - Демократическая Грузия" – 49,98% (418 127 голосов);

Блок "Сила в единстве", созданный Единым Нацдвижением – 25,42% (212 671 );

"Европейская Грузия" (Давид Бакрадзе) – 3,83% (31 969);

"Альянс Патриотов" (Ирма Инашвили) – 3,29% (27 533);

"Лело для Грузии" (Мамука Хазарадзе) – 3,1%(25 945);

"Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" – 2,46 % (8 705);

"Гирчи" (Зураб Джапаридзе) – 2,83% (23 708);

"Гражданин" (Алеко Элисашвили) – 1,32% (11 022);

Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) – 1% (8 400).

Другие партии пока не преодолевают барьер в 1%.

Что касается мажоритарных округов, то вторые туры пройдут в Кутаиси, Рустави и Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи, а также во всех округах Тбилиси – более чем в трети.

Объединенная оппозиция, которая верит в свои экзитполы, где "Мечта" не набирает половины голосов, заявила о попытках фальсификации голосования со стороны властей и назначила большой митинг на воскресенье.