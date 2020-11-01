Элисашвили отказывается от коалиции с "Грузинской мечтой"

Вместе с тем лидер партии "Граждане" готов сотрудничать со всеми в вопросах государственной важности

ТБИЛИСИ, 1 ноября — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили не намерен вступать в коалицию с "Грузинской мечтой" в случае прохождения в парламент, об этом политик заявил в эфире телеканала Rustavi 2.

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"Мы не собираемся формировать коалицию с "Грузинской мечтой". Это однозначно. Хотя я часто в политике веду себя, руководствуясь личными мотивами, но в вопросах, представляющих государственную важность, буду работать вместе со всеми. Пока нам известны только экзитполы с очень разными результатами, и мы ждем, идет процесс подсчета голосов. Хочу поблагодарить избирателей, которые на фоне коронавируса не поленились, не испугались и пришли на выборы. Отдельное спасибо тем, кто выбрал нас", - заявил Элисашвили.

Политик также отметил, что на всю избирательную кампанию его партия потратила не более 150 тысяч лари (46 тысяч долларов), в то время как другие тратили миллионы. Элисашвили также не исключил, что в Сабурталинском районе Тбилиси, где баллотировался в мажоритарные депутаты, будет назначен второй тур выборов.

"Скорее всего, в Сабуртало будет второй тур. По предварительным результатам, во второй тур выйдем мы с господином Сергеенко (кандидат от правящей партии "Грузинская мечта")", - сообщил Алеко Элисашвили.

Политолог, журналист, гражданский активист, независимый кандидат в мэры Тбилиси Алеко Элисашвили в мае этого года сообщил, что созрел для создания собственной политической партии. Оппозиционная партия "Алеко Элисашвили - Граждане" согласно результатам экзитполов набирает от 1 до 2% голосов избирателей и имеет все шансы на то, чтобы пройти в парламент.