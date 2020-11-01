Председатель ЦИК Грузии категорически не согласна с оценкой оппозиции работы комиссии

Тамар Жвания еще раз заверила, что Центризбирком честно и точно ведет подсчет голосов и давно не применяет практику фальсификации выборов

ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Председатель Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания не согласна с оценкой оппозиции работы ЦИК.

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Представители оппозиции утверждают, что результаты выборов фальсифицируются и Центризбирком тиражирует подтасованные результаты, приписывая "Грузинской мечте" дополнительные голоса после оглашения первичных данных.

По словам Жвания, ЦИК уже многие годы доказывает, что подсчет голосов ведется точно, и это подтверждается оценками и заключениями международных и неправительственных наблюдательных организаций.

Жвания отметила, что за итоговыми протоколами, которые составляются на избирательных участках, следят более 80 тысяч представителей политических партий, 47 тысяч местных наблюдателей, около шести тысяч представителей СМИ, а также международные наблюдатели. Более того, есть члены комиссии, которые подтверждают своей подписью данные протоколы, сказала она.

"Следовательно, утверждения оппозиции, что по дороге кто-то что-то меняет, будет это округ или ЦИК, абсурдны, а подобные оценки, которые были актуальны много лет назад, давно стерты из истории развитой Грузии", – заявила Жвания.

Жвания отметила, что ЦИК служит народу, а не интересам какой-либо партии.

"ЦИК подсчитает голоса точно так же, как считал. Те же политические субъекты, которые обвиняют нас в фальсификации, получили при подсчете точно такие же результаты, что и мы. Уверяю, ЦИК делает все для того, чтобы была отражена воля каждого избирателя", – подчеркнула Жвания.

И этот брифинг в Центризбиркоме не обошелся без инцидента. Ираклий Чкония, представитель партии "Единая Грузия - демократическое движение", при очередном оглашении промежуточных результатов вновь публично обвинил ЦИК в фальсификации выборов.

"Это фальсифицированные данные, и не старайтесь их распространить!" – кричал Чкоидзе, пока приставы с применением силы не вывели его из зала.

Аналогичные инциденты на брифингах в Центризбиркоме были и в течение ночи. Свои позиции по результатам выборов фиксировали представители "Национального движения" и "Европейской Грузии" в комиссии.

По данным ЦИК на этот час, правящая партия "Грузинская мечта" набирает всего 48,8%, обработано 66,44% бюллетеней. У ее основного конкурента - блока "Национальное движение - Сила в единстве" – 26,08%.