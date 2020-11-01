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Парламентские выборы в Грузии 2020 - конверты для бюллетеней для голосования

Подсчитано более 70% бюллетеней: проценты "Грузинской мечты" упали еще больше

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Цифра, которую получает "Мечта", снижается по мере подсчета голосов – изначально, после обработки четверти бюллетеней, у нее было более 54%

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Центризбирком Грузии сообщил данные по выборам в Грузии по итогам подсчета 72,45% бюллетеней: "Грузинская мечта" набирает 48,51%. 

Цифра, которую получает "Мечта", снижается по мере подсчета голосов – изначально, после обработки четверти бюллетеней, у нее было более 54%. 

По предварительным данным, в парламент вместе с "Мечтой" проходит десять партий: 

Блок "Сила в единстве", созданный Единым Нацдвижением – 26,15%;

"Европейская Грузия" (Давид Бакрадзе) – 3,8%;

"Лело для Грузии" (Мамука Хазарадзе) – 3,28%;

"Альянс Патриотов" (Ирма Инашвили) – 3,23%;

"Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" – 3,15%;

"Гирчи" (Зураб Джапаридзе) – 3,07%;

"Граждане" (Алеко Элисашвили) – 1,41%;

Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) – 1,02%. 

Другие партии пока не преодолевают барьер в 1%, в том числе "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе (0,86%). 

Что касается мажоритарных округов, то уже известно, что вторые туры пройдут в Тбилиси, а также в Кутаиси, Рустави и Телави, Ахмета, Кварели и Лагодехи. 

 



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