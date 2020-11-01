ЦИК Грузии: второй тур ожидается во всех мажоритарных округах Тбилиси

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Второй тур выборов потребуется во всех восьми мажоритарных округах Тбилиси для выявления победителя на парламентских выборах, таковы данные ЦИК Грузии по итогам подсчета 80,22% бюллетеней.
Согласно законодательству, если в каком-то из округов ни один кандидат не сможет набрать более половины голосов избирателей, там назначается второй тур с участием двух кандидатов с лучшими показателями в первом туре. Второй тур проводится в третью субботу после дня выборов. Итоги второго тура подводятся не позднее 19 дней после голосования.
Согласно данным ЦИК, представители "Грузинской мечты" лидируют в семи округах, но ни один из них не набрал 50%+1 голос, необходимые для победы в первом туре.
По предварительным данным, голоса в мажоритарных округах Тбилиси распределились так:
Мтацминда - Крцаниси:
"Грузинская мечта" – Беки Одишария – 47,7%
"Европейская Грузия" – Шалва Шавгулидзе – 28,69%
Сабуртало:
"Грузинская мечта" – Давид Сергеенко – 44,17%
"Граждане" – Алеко Элисашвили – 18,73%
Ваке:
"Грузинская мечта" – Нодар Турдзеладзе – 41,46%
"Европейская Грузия" – Элене Хоштария – 35,37%
Исани:
"Грузинская мечта" – Каха Кахишвили – 47%
"Единое национальное движение" – Хатия Деканоидзе – 25,45%
Самгори:
"Грузинская мечта" – Созар Субари – 46,61%
"Единое национальное движение - Сила в единстве" – Леван Хабеишвили – 38,23%
Надзаладеви:
"Грузинская мечта" – Михаил Кавелашвили – 45,12%
"Лейбористская партия" – Шалва Нателашвили – 25,17%
Дидубе–Чугурети:
"Грузинская мечта" – Гия Вольский – 44,91%
Независимый кандидат – Анна Долидзе – 19,75%
Глдани:
"Единое национальное движение - Сила в единстве" – Ника Мелия – 43,8%
"Грузинская мечта" – Леван Кобиашвили – 43,1%.
Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. Выборы проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной. За 150 мандатов боролись 48 партий и два блока.
Право голоса на выборах было у более 3,5 миллиона граждан, для которых были открыты более 3,8 тысячи участков для голосования. Явка на момент закрытия участков составила 56,11%. Свою позицию голосованием зафиксировали 1 970 540 граждан страны.