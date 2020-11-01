ЦИК Грузии: второй тур ожидается во всех мажоритарных округах Тбилиси

Ни в одном из восьми округов в столице не определился победитель, хотя во всех, за одним исключением, лидируют кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Второй тур выборов потребуется во всех восьми мажоритарных округах Тбилиси для выявления победителя на парламентских выборах, таковы данные ЦИК Грузии по итогам подсчета 80,22% бюллетеней.

Согласно законодательству, если в каком-то из округов ни один кандидат не сможет набрать более половины голосов избирателей, там назначается второй тур с участием двух кандидатов с лучшими показателями в первом туре. Второй тур проводится в третью субботу после дня выборов. Итоги второго тура подводятся не позднее 19 дней после голосования.

Согласно данным ЦИК, представители "Грузинской мечты" лидируют в семи округах, но ни один из них не набрал 50%+1 голос, необходимые для победы в первом туре.

По предварительным данным, голоса в мажоритарных округах Тбилиси распределились так:

Мтацминда - Крцаниси:

"Грузинская мечта" – Беки Одишария – 47,7%

"Европейская Грузия" – Шалва Шавгулидзе – 28,69%

Сабуртало:

"Грузинская мечта" – Давид Сергеенко – 44,17%

"Граждане" – Алеко Элисашвили – 18,73%

Ваке:

"Грузинская мечта" – Нодар Турдзеладзе – 41,46%

"Европейская Грузия" – Элене Хоштария – 35,37%

Исани:

"Грузинская мечта" – Каха Кахишвили – 47%

"Единое национальное движение" – Хатия Деканоидзе – 25,45%

Самгори:

"Грузинская мечта" – Созар Субари – 46,61%

"Единое национальное движение - Сила в единстве" – Леван Хабеишвили – 38,23%

Надзаладеви:

"Грузинская мечта" – Михаил Кавелашвили – 45,12%

"Лейбористская партия" – Шалва Нателашвили – 25,17%

Дидубе–Чугурети:

"Грузинская мечта" – Гия Вольский – 44,91%

Независимый кандидат – Анна Долидзе – 19,75%

Глдани:

"Единое национальное движение - Сила в единстве" – Ника Мелия – 43,8%

"Грузинская мечта" – Леван Кобиашвили – 43,1%.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. Выборы проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 – по мажоритарной. За 150 мандатов боролись 48 партий и два блока.

Право голоса на выборах было у более 3,5 миллиона граждан, для которых были открыты более 3,8 тысячи участков для голосования. Явка на момент закрытия участков составила 56,11%. Свою позицию голосованием зафиксировали 1 970 540 граждан страны.