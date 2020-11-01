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Центральная Избирательная комиссия Грузии

Подсчитано более 80% бюллетеней: "Грузинская мечта" набирает 48,34%

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (79)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201101/249889913/Podschitano-bolee-80-byulleteney-Gruzinskaya-mechta-nabiraet-4834.html

Цифра, которую получает "Мечта", снижается по мере подсчета голосов – изначально, после обработки четверти бюллетеней, у нее было более 54%

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии сообщила данные по выборам в Грузии по итогам подсчета 80,22% бюллетеней: "Грузинская мечта" набирает 48,34%. 

Цифра, которую получает "Мечта", продолжает снижаться по мере подсчета голосов – после оглашения первых результатов ЦИК у нее было более 54%. 

По предварительным данным, в парламент вместе с "Мечтой" проходит девять партий: 

Блок "Сила в единстве", созданный Единым Нацдвижением – 26,43%;

"Европейская Грузия" (Давид Бакрадзе) – 3,78%;

"Лело для Грузии" (Мамука Хазарадзе) – 3,26%;

"Альянс Патриотов" (Ирма Инашвили) – 3,2%;

"Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" – 3,16%;

"Гирчи" (Зураб Джапаридзе) – 3,06%;

"Граждане" (Алеко Элисашвили) – 1,4%;

Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) – 1%. 

Другие партии пока не преодолевают барьер в 1%, в том числе "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе (0,86%), выступающая за налаживание отношений с Россией. 

Что касается мажоритарных округов, то уже известно, что вторые туры пройдут в Тбилиси, Кутаиси, Зугдиди, Гори, Батуми, Рустави, Телави, Ахмета, Кварели, Лагодехи и еще нескольких округах.

 

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020: день голосования (79)


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