В "Грузинской мечте" заявляют, что получат большинство в парламенте

До объявления окончательных результатов выборов в правящей партии уже заявляют о гарантированных 76 мандатах в парламенте десятого созыва, что позволит им самим сформировать правительство

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. У "Грузинской мечты" гарантированные 76 мандатов в парламент по тем данным, которые уже подсчитаны, заявил на брифинге исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Опубликованы итоговые данные экзитполов по парламентским выборам в Грузии>>

"У "Грузинской мечта" уже гарантировано 76 мандатов, а это значит, что правящая команда уже в первом туре набрала убедительное большинство. Следовательно, "Грузинская мечта" однопартийно сформирует правительство, как только будет созвано первое заседание парламента", - сказал Кобахидзе.

Он отметил, что по подсчитанным к этому времени голосам, по пропорциональной системе "Грузинская мечта" уже получила 62 мандата, и по имеющимся данным, на мажоритарных выборах уверенно побеждают минимум 14 кандидатов правящей партии.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. Выборы проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 — по мажоритарной. За 150 мандатов боролись 48 партий и два блока.

Право голоса на выборах было у более 3,5 миллиона граждан, для которых были открыты более 3,8 тысячи участков для голосования. Явка составила 56,11% - свою позицию голосованием зафиксировали 1 970 540 граждан страны.

Эти парламентские выборы для Грузии по счету 11 и третьи, когда партия, получившая большинство мест в парламенте страны, получит абсолютную власть в условиях парламентской республики.

Парламент страны в первый раз проходил в условиях пандемии и в последний раз по смешанной системе - следующие выборы в Грузии в 2024 году пройдут только по пропорциональной системе.