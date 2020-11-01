Второй тур выборов состоится в мажоритарных округах Грузии 21 ноября

Из 30 мажоритарных округов Грузии второй тур состоится во всех восьми округах Тбилиси, а также в шести округах регионов

ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. В мажоритарных округах Грузии второй тур состоится в третью субботу после выборов – 21 ноября. В нем примут участие те два кандидата в мажоритарные депутаты, которые в первом туре набрали больше голосов.

По последним данным, из 30 мажоритарных округов Грузии второй тур состоится во всех восьми округах Тбилиси, а также в шести округах регионов.

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В частности, предварительные результаты кандидатов, вышедших на первое и второе место, выглядит следующим образом:

Мажоритарный округ №1 Мтацминда и Крцаниси: Бека Одишария – 47.72, Шалва Шавгулидзе – 28.84%.

Мажоритарный округ №2 Ваке – Нодар Турдзеладзе – 42.18%, Элене Хоштария – 35.89%

Мажоритарный округ №3 Сабурталинский район – Давид Сергеенко - 44.99%, Александре Элисашвили - 18.63%

Мажоритарный округ №4 Исанский район – Каха Кахишвили 47%, Хатия Деканоидзе 25.45%

Мажоритарный округ №5 Самгорский район – Созар Субари - 46.61%, Леван Хабеишвили - 38.23%

Мажоритарный округ №6 Мажоритарный округ Дидубийского и Чугуретского районов – Гиа Вольски - 44.31%, Ана Долидзе - 20.04%.

Мажоритарный округ №7 Надзаладевский район – Михаил Кавелашвили - 45.67%, Шалва Нателашвили - 25.23%

Мажоритарный округ №8 Глданский район – Ника Мелия - 43.94%, Леван Кобиашвили - 42.68%

Что касается регионов, то согласно предварительным результатам, там во втором туре примут участие кандидаты "Грузинской мечты" и "Национального движения".

Мажоритарный округ №10 Телави, Ахмета, Кварели – Ираклий Кадагишвили – 46.44%, Георгий Ботковели – 40.69%.

Мажоритарный округ №12 Рустави – Нино Лацабидзе - 49.03%, Давид Киркитадзе – 30.13%.

Мажоритарный округ №16 Хашури и Карели – Заал Дугладзе – 48.32%, Нато Чхеидзе – 31.05%.

Мажоритарный округ №23 Кутаиси – Заза Ломинадзе – 39.93%, Григол Вашадзе – 36.5%.

Мажоритарный округ №28 Батуми – Ресан Концелидзе – 41.01%, Леван Варшаломдзе – 35.94%.

Мажоритарный округ №27 Зугдиди – Ираклий Чиковани – 46.14%, Малхаз Джалагония – 37,97%.

Согласно смешанной системе выборов, 120 депутатов пройдут из числа партий, преодолевших 1% избирательный барьер, а 30 – победив в мажоритарных округах. При этом, партия, набравшая 40% на выборах, никак не сможет обеспечить себе даже простое парламентское большинство.

В выборах принимают участие рекордное число партий - 48, и два блока.