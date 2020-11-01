В Верховный совет Аджарии проходят "Грузинская мечта" и "Нацдвижение"

Верховный совет Аджарии будет двухпартийным, из 26 партий, претендующих на мандаты в законодательный орган, только "Грузинская мечта" и "Национальное движение преодолели 5-процентный барьер

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. По последним данным Высшей избирательной комиссии Аджарии, на выборах в Верховный совет Аджарии 5-процентный барьер смогли преодолеть только два избирательных субъекта – правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия» и блок «Единое национальное движение – Сила в единстве".

Параллельно парламентским выборам 31 октября проходили выборы и Верховного совета Аджарии. В высший законодательный орган автономной республики попадают партии, которые преодолеют пятипроцентный избирательный барьер.

По данным ВИК Аджарии, подсчитаны результаты голосования на 152 участках по пропорциональной системе, согласно которым "Грузинская мечта" получает 46,7% голосов, а блок "Единое национальное движение – Сила в единстве" – 34,3% голосов.

Что касается выборов в трех мажоритарных округах Аджарии, там лидируют кандидаты от "Грузинской мечты" – Тите Арошидзе (42,43%), Цотне Ананидзе (50,98%) и Фридон Путкарадзе (52,86%).

Всего в выборах Высшего совета Аджарии принимали участие 26 партий.