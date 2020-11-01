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Батуми. Парламентские выборы 2020. Избирательные бюллетени с именами кандидатов и партийными субъектами

ЦИК Грузии подсчитал голоса с 90,56% участков – в парламент проходят 7 партий и 2 блока

© Sputnik / Seyran Baroyan
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (616)
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ЦИК Грузии сообщает о необходимости проведения второго тура выборов в 14 одномандатных округах из 30

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Семь партий и два блока попадают в парламент Грузии по итогам выборов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки голосов с 3 847 участков (90,56%).

По данным сайта ЦИК, в парламент проходят нынешняя правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" (48,13%) и оппозиционный блок "Сила в единстве" (26,8%), в его состав входит партия "Единое национальное движение".

Также барьер в 1% преодолели следующие политические субъекты:

"Европейская Грузия" (Давид Бакрадзе) – 3,78%;

"Лело для Грузии" (Мамука Хазарадзе) – 3,22%;

"Альянс Патриотов" (Ирма Инашвили) – 3,2%;

"Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" – 3,15%;

"Гирчи" (Зураб Джапаридзе) – 3,01%;

"Граждане" (Алеко Элисашвили) – 1,36%;

Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) – 1%. 

Другие партии не преодолевают барьер в 1%, в том числе "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе (0,85%), выступающая за налаживание отношений с Россией.

ЦИК Грузии сообщает о необходимости проведения второго тура выборов в 14 одномандатных округах из 30.

В Грузии 31 октября выбирали депутатов парламента десятого созыва. Участвовали в выборах 48 партий и два избирательных блока. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Впервые выборы в Грузии проходили в условиях пандемии коронавируса.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (616)


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