Грузинские миротворцы в Афганистане проголосовали за "Грузинскую мечту"

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. "Грузинская мечта" получила 93% голосов грузинских миротворцев в Афганистане на избирательном участке, открытом на авиабазе Баграм, и 84,7% на избирательном участке в Мазари-Шарифе на базе Мармаль, сообщает Минобороны Грузии.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support), которая объявлена небоевой, находится в Афганистане с 1 января 2015 года. Согласно двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. С грузинской стороны в миссии участвуют до 900 военных. Они дислоцированы на авиационной базе Баграм и в Мазари-Шарифе.

"Избирательный процесс прошел в спокойной и безопасной обстановке. После выборов специально направленная группа Центральной избирательной комиссии провела процедуры подсчета голосов и подведения итогов в соответствии с правилами, установленными избирательным законодательством, и отправила в электронном виде ксерокопию итогового протокола ЦИК", - говорится в заявлении МО.

По данным Центральной избирательной комиссии, партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила 697 голосов на авиабазе Баграм, и 111 - на базе Мармал.

Всего в парламентских выборах приняли участие 48 партий и два избирательных блока. Выборы прошли по новой системе - 120 депутатов по пропорциональной системе вместо прежних 77, и 30 мажоритариев вместо 73.