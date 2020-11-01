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Каха Каладзе

В "Грузинской мечте" прокомментировали подсчет голосов на выборах в парламент

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (620)
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По мнению генсека правящей партии, предварительные данные ЦИК позволяют заявить, что "Грузинская мечта" входит в парламент большинством

ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. В пропорциональной части "Грузинская мечта" повторяет результаты выборов 2016 года, получает больше 48% голосов избирателей и в первом же туре одерживает убедительную победу минимум в 14 мажоритарных округах, заявил на брифинге генеральный секретарь правящей партии Каха Каладзе.

Центральная избирательная комиссия Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
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По его словам, с учетом действующего законодательства, у "Грузинской мечты" в первом же туре из 150 мандатов минимум 76: 62 – по пропорциональным выборам и 14 – в мажоритарных округах. Каладзе отметил, что это не окончательные результаты и подсчет голосов все еще продолжается, но кардинального изменения ситуации он не ждет.

"Грузинская мечта" в будущем парламенте только по первому туру собрала большинство и может объявить правительству Георгия Гахария доверие. Исходя из этого, интрига выборов, сохраняет ли "Грузинская мечта" власть или нет, закончена. "Грузинская мечта" по воле грузинского народа – да, сохраняет власть, а после второго тура еще больше укрепит свои позиции большинства", – заявил Каладзе.

Каладзе отметил, что если бы выборы прошли полностью по пропорциональной системе и при пятипроцентном барьере, чего требовала оппозиция, этот барьер преодолели бы только две партии. В частности, у "Грузинской мечты" было бы две трети мандатов, то есть сто мандатов, а у оппозиции только 50. Новая смешанная система же, по словам Каладзе, позволила политическим партиям, набрав хотя бы один процент голосов, попасть в парламент. И это важный фактор развития демократии, подчеркнул он.

Каладзе еще раз поблагодарил сторонников за поддержку.

По предварительным данным ЦИК, в парламент попадают семь партий и два блока.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (620)


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