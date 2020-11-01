Выборы в парламент Грузии были свободные, но не безукоризненные - БДИПЧ

Наблюдатели из международной организации оценили избирательные процессы на выборах в парламент Грузии

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ОБСЕ/БДИПЧ) оценило парламентские выборы как свободные. Об этом представители миссии заявили на пресс-конференции в воскресенье.

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За ходом голосования в Грузии наблюдала делегация организации из 28 человек.

"На выборах в Грузии, в целом, была соблюдена свобода выражения граждан",- сказала глава офиса демократических институтов и прав человека (ODIHR) Джилиан Стирк, при этом она отметила, что в ходе голосования были элементы давления на избирателей.

На пресс-конференции в воскресенье свое мнение о выборах в Грузии высказали и представители других международных организаций.

"Проведением этих выборов Грузии демонстирует, что проводить выборы возможно и в условиях пандемии... Эти парламентские выборы, в целом, были свободными", - сказал руководитель делегации ПА НАТО Осман Ашкин Бак.

Он выразил надежду, что новый парламент Грузии в скором будущем представит новую делегацию страны в Парламентской ассамблее НАТО.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. Выборы проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. За 150 мандатов боролись 48 партий и два блока.

Право голоса на выборах было у более 3,5 миллиона граждан, для которых были открыты более 3,8 тысячи участков для голосования. Явка составила 56,11%. Свою позицию голосованием зафиксировали 1 970 540 граждан страны.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в результате подсчета более 90% голосов избирателей (пропорциональные списки) на парламентских выборах лидирует "Грузинская мечта". Правящая партия набрала 48,13%, а главная оппозиционная сила блок "Единое национальное движение - Сила в единстве" – 26,8%.

Второй тур выборов в мажоритарных округах Грузии состоится в третью субботу после голосования – 21 ноября. В нем примут участие те два кандидата в мажоритарные депутаты, которые в первом туре набрали больше голосов.

По последним данным, из 30 мажоритарных округов Грузии второй тур состоится во всех восьми округах Тбилиси, а также в шести округах регионов.