15:34 01 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7732
  • 100 RUB4.0776
  • USD3.2327
Поиск
Пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе

По выборам в Грузии в окружные избирательные комиссии поступило 450 жалоб

photo: CEC of Georgia / FB
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (623)
21 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1f/249881804.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201101/249893561/Po-vyboram-v-Gruzii-v-okruzhnye-izbiratelnye-komissii-postupilo-450-zhalob.html

Большая часть жалоб касается процедурных нарушений в ходе выборов и действия участковых избирательных комиссий

ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. В окружные избирательные комиссии поступило 450 жалоб, большая часть которых касается процедурных нарушений в ходе выборов, сообщила на брифинге в воскресенье пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Анна Микеладзе.

Марнеули. Парламентские выборы 2020. Избирательная администрация подводит итоги голосования
© Sputnik / Shota Nozadze
"В целом выборы в Грузии прошли в спокойной среде" – отчет НПО

По ее словам, 280 жалоб содержат требование привлечь к дисциплинарной ответственности членов той или иной избирательной комиссии; в 45 жалобах - признать недействительными результатов на конкретных участках; 16 жалоб - аннулировать голосование посредством переносной урны, а в 23 жалобах указывается на административное правонарушение.

"Администрация детально изучит все жалобы и отреагирует на каждую из них", - заявила Микеладзе.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 31 октября. Центральная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов избирателей.

 

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (623)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Вахтанг (Буба) Кикабидзе принимает участие в голосовании
Как голосовали политики на парламентских выборах в Грузии - фото
Как “Грузинская мечта” и “Единое нацдвижение” отметили завершение выборов - видео
Как "Грузинская мечта" и "Единое Нацдвижение" отмечают завершение выборов – видео
Парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
Как проходили парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться