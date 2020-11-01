По выборам в Грузии в окружные избирательные комиссии поступило 450 жалоб

Большая часть жалоб касается процедурных нарушений в ходе выборов и действия участковых избирательных комиссий

ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. В окружные избирательные комиссии поступило 450 жалоб, большая часть которых касается процедурных нарушений в ходе выборов, сообщила на брифинге в воскресенье пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Анна Микеладзе.

По ее словам, 280 жалоб содержат требование привлечь к дисциплинарной ответственности членов той или иной избирательной комиссии; в 45 жалобах - признать недействительными результатов на конкретных участках; 16 жалоб - аннулировать голосование посредством переносной урны, а в 23 жалобах указывается на административное правонарушение.

"Администрация детально изучит все жалобы и отреагирует на каждую из них", - заявила Микеладзе.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 31 октября. Центральная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов избирателей.