ЦИК Грузии подсчитал 99,9% голосов: "Мечта" - 48,15%, "Сила в единстве" -27,13%

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Семь партий и два блока попадают в парламент Грузии по итогам выборов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки голосов с 3 843 участков (99,99%).

По данным сайта ЦИК, в парламент проходят нынешняя правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" (48,15%) и оппозиционный блок "Сила в единстве" (27,13%), в его состав входит бывшая правящая партия "Единое национальное движение".

Также барьер в 1% преодолели следующие политические субъекты:

"Европейская Грузия" (Давид Бакрадзе) – 3,78%;

"Лело для Грузии" (Мамука Хазарадзе) – 3,16%;

"Альянс Патриотов" (Ирма Инашвили) – 3,15%;

"Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" – 3,15%;

"Гирчи" (Зураб Джапаридзе) – 2,89%;

"Граждане" (Алеко Элисашвили) – 1,33%;

Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) – 1%.

Другие партии не преодолевают барьер в 1%, в том числе "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе (0,85%), выступающая за налаживание отношений с Россией.

ЦИК Грузии сообщает о необходимости проведения второго тура выборов в 14 одномандатных округах из 30.

В Грузии 31 октября выбирали депутатов парламента десятого созыва. Участвовали в выборах 48 партий и два избирательных блока. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Впервые выборы в Грузии проходили в условиях пандемии коронавируса.

По последним данным, из 30 мажоритарных округов Грузии второй тур состоится в 17 округах - во всех восьми округах Тбилиси, а также в девяти округах регионов.