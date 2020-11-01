НПО опубликовала результаты параллельного подсчета голосов по выборам в Грузии

Результаты, полученные при подсчете голосов избирателей "Справедливыми выборами", несколько отличаются от данных ЦИК

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) опубликовала результаты параллельного подсчета голосов парламентских выборов 31 октября.

По результатам подсчета, правящая партия "Грузинская мечта" получила 45,8% голосов, а ее основной конкурент - блок "Национальное движение" - Сила в единстве" 26,4%.

Данные "Справедливых выборов" ненамного отличаются от показателей, опубликованных Центральной избирательной комиссий Грузии - по итогам подсчета 97,09% бюллетеней, "Грузинская мечта" набирает 48,05%, а блок "Сила в единстве" – 27,07%.

В целом же подсчитанные ISFED голоса на парламентских выборах распределились так:

"Грузинская мечта" — 45,8% (погрешность 0,7%)

"Единое национальное движение – объединенная оппозиция" — 26,4% (погрешность 0,6%)

"Европейская Грузия" — 3,7% (погрешность 0,2%)

"Альянс Патриотов" — 3,1% (погрешность 0,1%)

"Лело для Грузии" — 3,1% (погрешность 0,2%)

"Стратегия Агмашенебели" — 3% (погрешность 0,1%)

"Гирчи" — 2,8% (погрешность 0,2%)

"Граждане" — 1,3% (погрешность 0,1%)

"Лейбористская партия" — 1% (погрешность 0,1%)

"Нино Бурджанадзе — Единая Грузия" — 0,9% (погрешность — 0,1%).

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. Выборы проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 — по мажоритарной. За 150 мандатов боролись 48 партий и два блока.

Право голоса на выборах было у более 3,5 миллиона граждан, для которых были открыты более 3,8 тысячи участков для голосования. Явка на момент закрытия участков составила 56,11% - свою позицию голосованием зафиксировали 1 970 540 граждан страны.