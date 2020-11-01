Алиев поздравил Гахария с победой правящей партии на выборах в Грузии

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Георгия Гахария с победой партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" на парламентских выборах

Как сообщает пресс-служба президента, премьер Грузии поблагодарил главу Азербайджана за поздравления.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе азербайджанской стороны, было одобрено развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Грузией, основанных на стратегическом партнерстве. Обсуждались также вопросы, касающиеся перспектив отношений.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. Выборы проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. За 150 мандатов боролись 48 партий и два блока.

Право голоса на выборах было у более 3,5 миллиона граждан, для которых были открыты более 3,8 тысячи участков для голосования. Явка составила 56,11%. Свою позицию голосованием зафиксировали 1 970 540 граждан страны.

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Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в результате подсчета 94% голосов избирателей (пропорциональные списки) на парламентских выборах лидирует "Грузинская мечта". Правящая партия набрала 48,12%, а главная оппозиционная сила блок "Единое национальное движение - Сила в единстве" – 26,92%.