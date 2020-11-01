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მამუკა მდინარაძე

Я понимаю, что ими движет - Мдинарадзе прокомментировал акцию оппозиции

photo: Mamuka Mdinaradze / FB
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (634)
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https://sputnik-georgia.ru/politics/20201101/249895891/Ya-ponimayu-chto-imi-dvizhet---Mdinaradze-prokommentiroval-aktsiyu-oppozitsii.html

Один из лидеров "Грузинской мечты" считает, что оппозиционные партии пошли на поводу у "Национального движения" в деструктивных действиях

ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Оппозиционным партиям, которые набрали 0,8 или максимум 3% голосов избирателей, а говорили о победе на выборах, нечего терять, поэтому они пошли по сценарию, подготовленному "Единым национальным движением", заявил один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, комментируя начавшуюся акцию протеста оппозиционных партий в центре Тбилиси.

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© Sputnik / STRINGER
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По словам Мдинарадзе, "Национальное движение" является криминальной организацией, которая еще до проведения выборов в каждом втором своем предложении упоминала "революционное развитие событий".

"Поэтому я понимаю партии с рейтингом в три процента и менее, которые сейчас ищут путь назад, и все это понятно, но я все же считаю, что им хватит благоразумия, чтобы не идти за "Национальным движением " в этих деструктивных действиях, о которых мы заранее сообщили несколько дней назад, указывая точные места и время", - сказал Мамука Мдинарадзе.

Мдинарадзе также отметил, что "Грузинская мечта" не совсем довольна результатами выборов и ожидала более высокие цифры. Однако ей удалось выполнить программу минимум и обеспечить себе минимум 76 мест в парламенте нового созыва.

Часть оппозиции в эти минуты проводит митинг перед парламентом Грузии на проспекте Руставели. Они заявляют, что выборы были сфальсифицированы "Грузинской мечтой", и обсуждают единый план действий. Один из их сценариев - объявить бойкот парламенту и отказаться от мандатов и требовать внеочередных выборов.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (634)


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