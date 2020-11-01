В Каспи выбрали мэра муниципалитета

В Каспи на выборах мэра победил кандидат от "Грузинской мечты" Вахтанг Майсурадзе, который получил 55% голосов избирателей

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Параллельно с парламентскими выборами в Каспи прошли досрочные выборы мэра.

В Грузии 31 октября прошли не только парламентские выборы, но и выборы в Верховный совет Аджарии и промежуточные выборы в органы местной власти. В частности, граждане выбирали мэров в пяти городах Грузии - Каспи, Они, Харагаули, Терджола и Кутаиси.

В Каспи на выборах мэра победил кандидат от "Грузинской мечты" Вахтанг Майсурадзе, который получил 55% голосов избирателей.

На выборах мэра баллотировалось пять человек. Кандидат от "Единого национального движения" Нугзар Нониашвили - 32% голосов. Илья Китриашвили кандидат от "Альянса патриотов Грузии" получил 6%, а Георгий Хелашвили кандидат от "Европейской Грузии - Движение за свободу" и Отар Косашвили от Лейбористской партии получили по 3% голосов.

Явка на выборах мэра составила в Каспи составила 57,16% от общего числа избирателей.