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Парламентские выборы в Грузии 2020 - избиратели участвуют в голосовании. Бюллетень опускают в урну

В Каспи выбрали мэра муниципалитета

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Выборы в местные органы власти в Грузии (56)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201101/249896881/V-Kaspi-vybrali-mera-munitsipaliteta.html

В Каспи на выборах мэра победил кандидат от "Грузинской мечты" Вахтанг Майсурадзе, который получил 55% голосов избирателей

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Параллельно с парламентскими выборами в Каспи прошли досрочные выборы мэра.

В Грузии 31 октября прошли не только парламентские выборы, но и выборы в Верховный совет Аджарии и промежуточные выборы в органы местной власти. В частности, граждане выбирали мэров в пяти городах Грузии - Каспи, Они, Харагаули, Терджола и Кутаиси.

Парламентские выборы 2020. Избиратели ждут у участка. Люди в масках
© Sputnik / Alex Shlamov
НПО опубликовала результаты параллельного подсчета голосов по выборам в Грузии

В Каспи на выборах мэра победил кандидат от "Грузинской мечты" Вахтанг Майсурадзе, который получил 55% голосов избирателей.

На выборах мэра баллотировалось пять человек. Кандидат от "Единого национального движения" Нугзар Нониашвили - 32% голосов. Илья Китриашвили кандидат от "Альянса патриотов Грузии" получил 6%, а Георгий Хелашвили кандидат от "Европейской Грузии - Движение за свободу" и Отар Косашвили от Лейбористской партии получили по 3% голосов.

Явка на выборах мэра составила в Каспи составила 57,16% от общего числа избирателей.

Темы:
Выборы в местные органы власти в Грузии (56)


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