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Парламентские выборы 2020. Избиратели принимают участие в голосовании

Кто поборется за депутатский мандат во втором туре в Тбилиси

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Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (636)
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Sputnik Грузия
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По последним данным, из 30 мажоритарных округов Грузии второй тур состоится во всех восьми округах Тбилиси, а также в девяти округах регионов

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Центральная избирательная комиссия обнародовала предварительные результаты кандидатов в мажоритарные депутаты в Тбилиси.

В мажоритарных округах Грузии второй тур состоится в третью субботу после выборов – 21 ноября. В нем примут участие те два кандидата в мажоритарные депутаты, которые в первом туре набрали больше голосов. По последним данным, из 30 мажоритарных округов Грузии второй тур состоится во всех восьми округах Тбилиси, а также в девяти округах регионов.

Голоса избирателей по мажоритарной системе распределились следующим образом:

Округ Кандидаты
Мтацминда-Крцаниси

Бека Одишария (Грузинская мечта) – 44,81%

Шалва Шавгулидзе (Европейская Грузия) – 29,45%
Ваке

Нодар Турдзеладзе (Грузинская мечта) – 42,24%

Елене Хоштария (Европейская Грузия) – 35,55%
Сабуртало

Давид Сергеенко (Грузинская мечта) – 43,23%

Алеко Элисашвили (Граждане) – 19,16%
Исани

Каха Кахишвили (Грузинская мечта) – 46,73%

Хатия Деканоидзе (Сила в единстве) – 27,24%
Самгори

Созар Субари (Грузинская мечта) – 45,87%

Леван Хабеишвили (Сила в единстве) – 39,18%
Дидубе-Чугурети

Гия Вольский (Грузинская мечта) – 42,69%

Зураб Джапаридзе (Гирчи) – 21,09%
Надзаладеви

Михаил Кавелашвили (Грузинская мечта) – 43,76%

Шалва Нателашвили (Лейбористская партия) – 25,01%
Глдани

Ника Мелия (Сила в единстве) – 43,84%

Леван Кобиавшили (Грузинская мечта) – 42,73%

 

По данным ЦИК после подсчета результатов с 99,9% участков, в парламент проходят 7 партий и 2 блока, а лидируют нынешняя правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" (48,15%) и оппозиционный блок "Сила в единстве" (27,13%), в его состав входит бывшая правящая партия "Единое национальное движение".

Согласно смешанной системе выборов, 120 депутатов пройдут из числа партий, преодолевших 1% избирательный барьер, а 30 – победив в мажоритарных округах. При этом партия, набравшая 40% на выборах, никак не сможет обеспечить себе даже простое парламентское большинство.

В выборах принимают участие рекордное число партий – 48, и два блока.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (636)


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