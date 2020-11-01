Кто поборется за депутатский мандат во втором туре в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Центральная избирательная комиссия обнародовала предварительные результаты кандидатов в мажоритарные депутаты в Тбилиси.
В мажоритарных округах Грузии второй тур состоится в третью субботу после выборов – 21 ноября. В нем примут участие те два кандидата в мажоритарные депутаты, которые в первом туре набрали больше голосов. По последним данным, из 30 мажоритарных округов Грузии второй тур состоится во всех восьми округах Тбилиси, а также в девяти округах регионов.
Голоса избирателей по мажоритарной системе распределились следующим образом:
|Округ
|Кандидаты
|Мтацминда-Крцаниси
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Бека Одишария (Грузинская мечта) – 44,81%
Шалва Шавгулидзе (Европейская Грузия) – 29,45%
|Ваке
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Нодар Турдзеладзе (Грузинская мечта) – 42,24%
Елене Хоштария (Европейская Грузия) – 35,55%
|Сабуртало
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Давид Сергеенко (Грузинская мечта) – 43,23%
Алеко Элисашвили (Граждане) – 19,16%
|Исани
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Каха Кахишвили (Грузинская мечта) – 46,73%
Хатия Деканоидзе (Сила в единстве) – 27,24%
|Самгори
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Созар Субари (Грузинская мечта) – 45,87%
Леван Хабеишвили (Сила в единстве) – 39,18%
|Дидубе-Чугурети
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Гия Вольский (Грузинская мечта) – 42,69%
Зураб Джапаридзе (Гирчи) – 21,09%
|Надзаладеви
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Михаил Кавелашвили (Грузинская мечта) – 43,76%
Шалва Нателашвили (Лейбористская партия) – 25,01%
|Глдани
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Ника Мелия (Сила в единстве) – 43,84%
Леван Кобиавшили (Грузинская мечта) – 42,73%
По данным ЦИК после подсчета результатов с 99,9% участков, в парламент проходят 7 партий и 2 блока, а лидируют нынешняя правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" (48,15%) и оппозиционный блок "Сила в единстве" (27,13%), в его состав входит бывшая правящая партия "Единое национальное движение".
Согласно смешанной системе выборов, 120 депутатов пройдут из числа партий, преодолевших 1% избирательный барьер, а 30 – победив в мажоритарных округах. При этом партия, набравшая 40% на выборах, никак не сможет обеспечить себе даже простое парламентское большинство.
В выборах принимают участие рекордное число партий – 48, и два блока.