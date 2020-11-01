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Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии

ЦИК Грузии подсчитал 100% голосов: "Мечта" - 48,15%, "Сила в единстве" - 27,14%

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Центральная избирательная комиссия Грузии завершила подсчет голосов на парламентских выборах 2020

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Семь партий и два блока попадают в парламент Грузии по итогам выборов, свидетельствуют предварительные данные ЦИК после обработки голосов со всех 3847 участков - 100%.

По данным сайта ЦИК, в парламент проходят нынешняя правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" (48,15%) и оппозиционный блок "Сила в единстве" (27,14%), в его состав входит бывшая правящая партия "Единое национальное движение". В частности, "Мечта" набрала 926 959 голосов избирателей, а "Сила в единстве" - 522 463.

  • Также барьер в 1% преодолели следующие политические субъекты:
  • "Европейская Грузия" (Давид Бакрадзе) – 3,78% (количество голосов 72 752);
  • "Лело для Грузии" (Мамука Хазарадзе) – 3,15% (60 691)
  • "Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" – 3,15% (60 592)
  • "Альянс Патриотов" (Ирма Инашвили) – 3,14% (60 493)
  • "Гирчи" (Зураб Джапаридзе) – 2,89% (55 600)
  • "Граждане" (Алеко Элисашвили) – 1,33% (25 534)
  • Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) – 1% (19 281)

Другие партии не преодолевают барьер в 1%, в том числе "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе (0,85%, 16 328 голосов), выступающая за налаживание отношений с Россией.

В Грузии 31 октября выбирали депутатов парламента десятого созыва. Участвовали в выборах 48 партий и два избирательных блока. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Впервые выборы в Грузии проходили в условиях пандемии коронавируса.

По последним данным, из 30 мажоритарных округов Грузии второй тур состоится в 17 округах - во всех восьми округах Тбилиси, а также в девяти округах регионов.

 



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