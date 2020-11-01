"Грузинская мечта" получила большинство мест в Верховном совете Аджарии

Всего однопроцентный барьер на выборах в Верховный совет Аджарии преодолели восемь партий, а в мажоритарных округах пройдет второй тур

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. Партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" получила 46,2% голосов избирателей по пропорциональной системе на выборах в Верховный совет Аджарии, согласно данным на сайте Верховной избирательной комиссии автономной республики.

Главные оппоненты "Мечты" - блок "Единое национальное движение – сила в единстве" - набрали 33,9% голосов. Всего барьер в 1% на выборах в Верховный совет Аджарии преодолели 8 партий. Помимо "Мечты" и "Нацдвижения", это "Европейская Грузия" (2,9%), "Единая Грузия – Демократическое движение" (1%), "Альянс патриотов Грузии" (3,4%), "Стратегия Агмашенебели" (3,3%), "Гирчи" (1,6%), "Лело"(3%).

"У нас уже имеются предварительные данные, как от Центральной избирательной комиссии, так и от Верховной избирательной комиссии Аджарии. С учетом этих результатов, можно уверенно сказать, что наша партия "Грузинская места – демократическая Грузия" получила доверие от большинства, и, конечно, согласно результатам, наше государство еще раз победило", - заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

Он отметил, что, согласно результатам голосования, "Грузинская мечта" может формировать правительство Аджарской АР.

Что касается выборов в трех мажоритарных округах Аджарии, там лидируют кандидаты от "Грузинской мечты", но здесь пройдет второй тур.

Кто поборется за депутатский мандат во втором туре в Тбилиси >>

По всей Аджарии на окружных и избирательных участках в избирательные комиссии поступило около 40 жалоб. Большинство их них касались процедурных нарушений, часть из которых были решена на месте. Жалобы будут рассматриваться в течение двух дней. Всего в выборах в местный законодательный орган Аджарии участвовали 26 партий.