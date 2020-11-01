Глава Минздрава Аджарии заразилась коронавирусом

Коронавирус у министра подтвердился два дня назад, изолированы члены ее семьи, у которых тест дал отрицательный результат

ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Министр здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе, у которой выявлен коронавирус, проходит лечение на дому.

"Она находится под наблюдением врачей, чувствует себя хорошо. Тест на коронавирус проводился при первых признаках симптомов. Коронавирус подтвердился два дня назад. Изолированы члены семьи министра, у которых нет коронавируса. Что касается министерства, то сотрудники строго соблюдают правила", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что источник заражения Нижарадзе неизвестен.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено ​40 727 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии вылечились 25 104 пациента. Скончались 335.