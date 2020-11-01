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Аппараты ИВЛ. В Аджарии борются с коронавирусной инфекцией

Глава Минздрава Аджарии заразилась коронавирусом

photo: Ministry of Health & Social Affairs of Ajara / FB
Политика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (30)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201101/249899447/Glava-Minzdrava-Adzharii-zarazilas-koronavirusom.html

Коронавирус у министра подтвердился два дня назад, изолированы члены ее семьи, у которых тест дал отрицательный результат

ТБИЛИСИ, 1 ноя – Sputnik. Министр здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе, у которой выявлен коронавирус, проходит лечение на дому.

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© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Она находится под наблюдением врачей, чувствует себя хорошо. Тест на коронавирус проводился при первых признаках симптомов. Коронавирус подтвердился два дня назад. Изолированы члены семьи министра, у которых нет коронавируса. Что касается министерства, то сотрудники строго соблюдают правила", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что источник заражения Нижарадзе неизвестен.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено ​40 727 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии вылечились 25 104 пациента. Скончались 335.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (30)


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