Кто станет мэром Кутаиси решится во втором туре выборов

Соперниками во втором туре стали кандидат от "Грузинской мечты" Иосеб Хахалеишвили и Григол Шушания от "Единого национального движения"

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Не один из кандидатов в мэры Кутаиси (регион Имерети) не смог набрать более 50% голосов по итогам выборов, из-за чего в городе пройдет повторное голосование, говорится на сайте ЦИК Грузии.

Параллельно с парламентскими выборами, 31 октября в Грузии прошли выборы в Верховный совет Аджарии и промежуточные выборы в органы местной власти. В частности, граждане выбирали мэров в Каспи и Кутаиси.

ЦИК Грузии подсчитал 100% голосов: "Мечта" - 48,15%, "Сила в единстве" - 27,14% >>

На выборах мэра в Кутаиси баллотировалось восемь человек.

Кандидат от "Грузинской мечты" Иосеб Хахалеишвили получил 45,7% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК после обработки голосов со всех 130 участков (100%). Кандидат от "Единого национального движения" Григол Шушания получил 30,63%. Именно эти два кандидата прошли в следующий тур.

Помимо них в выборах принимали участие Андро Лосаберидзе от "Стратегия Агмашенебели" - 8%, Амиран Дзоценидзе от "Европейской Грузии" - 6,63%, Гага Гогричиани от "Свободной Грузии" - 3,05%, Ираклий Киквадзе от "Лейбористской партии Грузии" – 2,3%, а Кахабер Чахунашвили от "Трибуны - ХДД" – 1,85%, и Ирма Петриашвили от партии "За социальную справедливость" – 1,86%.

Второй тур пройдет 21 ноября.

Одновременно с выборами мэра в Кутаиси состоится и второй тур по определению депутата парламента в одномандатном округе. В нем примут участие Заза Ломинадзе ("Грузинская мечта"), набравший в первом туре – 42,16% и Григол Вашадзе ("Сила в единстве"), получивший 34,72% голосов избирателей города.