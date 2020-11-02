Что будет если оппозиция откажется от мандатов? - мнение эксперта

Собраться парламент сможет лишь после того, как вся процедура выборов, в том числе и вторые туры, будут завершены, то есть где-то через месяц, пояснил эксперт

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. В случае, если оппозиция откажется от своих мандатов и не войдет в парламент, высший законодательный орган сможет работать без них, заявил эксперт по конституционным вопросам Вахтанг Хмаладзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.

Сторонники оппозиционных партий в эти минуты протестуют у здания парламента, требуя признать недействительными парламентские выборы 2020. Демонстранты обещали собираться каждый день, пока власти не назначат повторное голосование. Как заявили некоторые оппозиционные лидеры, они отказываются входить в новый парламент.

"В случае, если оппозиция откажется от мандатов, парламент будет работать без них. Проблема может возникнуть, но это спорный вопрос, только в том случае, если тех, кто сложит свои полномочия и уйдет из парламента, будет больше 50 человек. То есть, если количество членов парламента станет меньше ста", - пояснил Хмаладзе.

По его словам, в таком случае, встанет вопрос о том, обладает ли парламент достаточным кворумом для исполнения своих полномочий. Однако, такое развитие событий не сможет поставить в повестку дня необходимость проведения повторных выборов, так как вопрос не регулируется ни Конституцией, ни законом.

"То есть в Конституции не указано, что это может стать основанием для внеочередных выборов. Думаю, это чисто теоретическая проблема, так как те числа, которые объявляются, станут в итоге конечным результатом, то такой проблемы не возникнет", - сказал Хмаладзе.

Собраться парламент сможет лишь после того, как вся процедура выборов, в том числе и вторые туры по одномандатным округам будут завершены, то есть где-то через месяц, пояснил эксперт.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, в результате подсчета 100% голосов избирателей (пропорциональные списки) на парламентских выборах лидирует "Грузинская мечта". Правящая партия набрала 48,15%, а главная оппозиционная сила блок "Единое национальное движение - Сила в единстве" – 27,14%.

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По последним данным, из 30 мажоритарных округов Грузии второй тур состоится во всех восьми округах Тбилиси, а также в девяти округах регионов.