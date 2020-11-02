Активисты от оппозиции в Тбилиси провели всю ночь перед парламентом

К этому времени на проспекте Руставели тихо – участники акции протеста после ночи бдения разошлись, по всей видимости, чтобы собраться с силами

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Акция протеста оппозиции в центре Тбилиси длилась всю ночь - на площади перед парламентом оставались несколько десятков человек.

В целом ночь прошла спокойно, если не считать словесных перепалок с полицией, которая следила за порядком и не позволяла участникам акции переходить на проезжую часть. Небольшое столкновение произошло, когда сотрудники патрульной полиции не позволили митингующим установить палатки.

К утру на площади перед парламентом практически никого нет, кроме сотрудников полиции и журналистов.

Акция с участием лидеров практически всех оппозиционных партий началась на проспекте Руставели накануне, после объявления Центризбиркомом результатов парламентских выборов. Оппозиция выразила недоверие результатам голосования и заявила, что Центральная избирательная комиссия объявила данные, которые были заказаны властью.

Оппозиция вывела сторонников на улицы после парламентских выборов - фото>>

Лидеры оппозиционных партий заявили, что отказываются от парламентских мандатов и потребовали проведения внеочередных выборов.

После митинга на проспекте Руставели, который был перекрыт, участники акции направились шествием к резиденции лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Лидеры оппозиции побещали, что такие акции протеста будут ежедневными, а большой сбор, с участием сторонников из регионов, назначили на воскресенье, 8 ноября.

Парламентские выборы в Грузии состоялись 31 октября.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, в результате подсчета 100% голосов избирателей по пропорциональной системе правящая партия "Грузинская мечта" набрала 48,15%, а главная оппозиционная сила блок "Единое национальное движение - Сила в единстве" – 27,14%.

Результаты остальных партий выглядят так: "Европейская Грузия" (Давид Бакрадзе) – 3,78%; "Лело для Грузии" (Мамука Хазарадзе) – 3,16%; "Альянс Патриотов" (Ирма Инашвили) – 3,15%; "Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели" – 3,15%; "Гирчи" (Зураб Джапаридзе) – 2,89%; "Граждане" (Алеко Элисашвили) – 1,33%; Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) – 1%.

По последним данным, из 30 мажоритарных округов второй тур состоится во всех восьми округах Тбилиси, а также в девяти округах в регионах.