"Грузинский марш" начинает пикетирования офиса правящей партии

Ультранационалистическое движение, которое не получило на выборах поддержки даже одного процента избирателей, будет добиваться аннулирования результатов голосования

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. "Грузинский марш-национальное движение" со 2 ноября начинает пикетирование центрального офиса "Грузинской мечты", об этом журналистам заявил генсек движения Ираклий Шихиашвили.

По его словам, власти фальсифицировали результаты парламентских выборов 31 октября, поэтому "Грузинский марш" постарается защитить голоса своих избирателей. Лидеры партии анонсируют начало пикетирования с 16:00.

"Эти выборы не то чтобы были фальсифицированы, "Грузинская мечта" украла волю грузинского народа. Лично в моей семье голосовали семь человек, а написали только голос одного из них", - заявил Шихиашвили.

В "Грузинском марше" заявляют, что пикетирование будет иметь систематический характер. Оно будет продолжаться до тех пор, пока результаты выборов не будут аннулированы.

По данным ЦИК, "Грузинский марш" в масштабах страны собрал всего 0,25% голосов избирателей и не попадает в парламент.

С результатами выборов не согласны и другие оппозиционные силы, поэтому в воскресенье они устроили акцию протеста в центре Тбилиси. Оппозиция объявила недоверие проведенным выборам.

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября.