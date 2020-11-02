"Саботаж не поможет" – Кобахидзе заверил, что "Грузинская мечта" сформирует правительство

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. В Конституции Грузии заложены механизмы страховки, чтобы не дать оппозиции возможность саботажа при формировании нового правительства, заявил исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

ЦИК Грузии подсчитал 100% голосов: "Мечта" - 48,15%, "Сила в единстве" - 27,14%>>

Грузинская оппозиция не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября, и обвиняет власти в массовых фальсификациях. Некоторые оппозиционные лидеры заявили, что объявят бойкот - откажутся от мандатов и не войдут в парламент десятого созыва.

"Так может случиться в любой стране - даже если одна партия получит 51% мандатов и другие хотят заблокировать парламент, чтобы демократия и принцип большинства работал, естественно, должен быть механизм страховки. То есть у оппозиции не должно быть возможности саботажа и этот страховой механизм заложены в законодательстве всех стран, также как в Конституции и в регламенте парламента Грузии. В частности, процедура построена таким образом, что никто не сможет осуществить саботаж к революционному сценарию", - заявил Кобахидзе.

Для того, чтобы первое собрание парламента начало свой рабочий процесс, должно собраться больше половины депутатов, то есть как минимум 76 парламентариев из 150, разъяснил Кобахидзе.

"Когда ЦИК передаст парламенту Грузии результаты выборов, здесь будут отражены данные 30 победивших мажоритариев и отражены согласно спискам партий по порядку. На первом заседании утверждают тех депутатов, которым полагаются мандаты по порядку. Эта процедура, которая расписана сначала в Конституции в общем виде, а затем в регламенте парламента Грузии. Все механизмы страховки заложены для того, чтобы не дать оппозиции возможности саботажа", - отметил Кобахидзе.

Ранее эксперт по конституционным вопросам Вахтанг Хмаладзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия заявил, что в случае, если оппозиция откажется от своих мандатов и не войдет в парламент, высший законодательный орган сможет работать без них. Если политик откажется от своего мандата, то его мандат достанется следующему в списке. Передача мандата кому-то недопустима. А в случае, если избранный по мажоритарному списку депутат откажется от мандата, в округе назначаются промежуточное выборы.