Две грузинские оппозиционные партии объявили об отказе входить в парламент

От депутатских мандатов отказываются две парламентские партии, которые на выборах 31 октября набрали чуть больше трех процентов голосов избирателей

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Оппозиционная партия "Европейская Грузия" отказывается входить в парламент и участвовать во втором туре парламентских выборов, об этом на брифинге после внутрипартийных консультаций заявил лидер партии Давид Бакрадзе.

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По его словам, выборы 31 октября 2020 года не были свободными, справедливыми и не отражают волю народа.

"Вечером в день выборов мы по-прежнему были осторожны и сдержаны в окончательной оценке, мы сказали, что дождемся подсчета голосов. К сожалению то, что далее происходило в избирательных комиссиях, не оставило вопроса о том, какие выборы прошли 31 октября", - заявил Бакрадзе.

По его словам, на выборах на полную мощность работала "машина фальсификации с привлечением спецслужб и криминальных структур".

"Выборы с подкупом избирателей и подделки протоколов нельзя считать справедливыми, поэтому наша оценка абсолютно ясна. Эти выборы не были ни свободными, ни справедливыми и не отражали волю грузинского народа. Мы все обсудили и приняли единодушное решение - "Европейская Грузия" отказывается входить в парламент, легитимность которого мы не признаем, а, следовательно, не примем участия и во втором туре выборов", - сказал Бакрадзе.

Всего в парламент по итогам выборах проходят два блока и семь партий. О том, что не признают выборы заявили все партии, кроме "Грузинской мечты", занявшей первое место - но официальные заявления об отказе от мандатов сделали пока не все.

На данный момент известно, что войти в парламент отказывается еще одна оппозиционная партия - "Альянс патриотов Грузии", выступающий за нейтралитет Грузии и действующий отдельно от прозападной оппозиции.

Как заявил политический секретарь альянса Гоча Тевдорадзе, партия отказывается от депутатских мандатов.

"Так как выборы были полностью сфальсифицированы, мы приняли решение не входить в парламент, созванный по результатам этих выборов. Более того, мы собираемся провести масштабные акции протеста с требованием досрочных выборов", - сказал Тевдорадзе.

По последним данным ЦИК Грузии, на парламентских выборах 31 октября по пропорциональным спискам "Европейская Грузия" набрала 3,78% голосов, а "Альянс патриотов Грузии" - 3,14%.

Ожидается, что в ближайшее время свою позицию прояснят остальные оппозиционные партии, прошедшие в парламент.