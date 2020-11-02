Как будет работать парламент Грузии без участия оппозиции

Отказ от участия оппозиционеров во втором туре выборов также не повлияет на собрание парламента десятого созыва, считает эксперт

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Даже в случае отказа оппозиции от депутатских мандатов, правящая партия "Грузинская мечта" будет вправе собрать парламент, набрав парламентское большинство, заявил эксперт по конституционным вопросам Вахушти Менабде.

В Грузии 31 октября выбирали депутатов парламента десятого созыва. Участвовали в выборах 48 партий и два избирательных блока. Из 150 депутатов 120 выбираются по партийным спискам, а 30 – по мажоритарным округам. Оппозиция Грузии считает нелегитимными опубликованные ЦИК итоги выборов и отказывается от депутатских мандатов, а также от участия во втором туре мажоритарных выборов. Оппозиционеры требуют назначения внеочередных выборов.

"Конституция Грузии гласит, что для того, чтобы парламент собрался, провел заседание и принял решения, необходимо парламентское большинство, то есть 76 депутатских мест", - заявил Менабде журналистам.

Правящая партия "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам набрала 48,15%, что, по предварительным данным, составляет 61 мандат. Согласно предварительным итоговым данным ЦИК, партия также победила в 14 мажоритарных округах, что в сумме дает ей 75 мандатов. Второй тур в 16 одномандатных округах состоится 21 ноября.

Эксперт отметил, что для того, чтобы парламент продолжил функционирование, необходимо утверждение депутатских полномочий 2/3 парламента, то есть 100 депутатов. Это касается определенных процедур, например, судебных исков против этих депутатов и так далее. То есть если число таких депутатов составляет больше 50, то парламент не сможет продолжить деятельность.

"Однако это не касается политических решений, когда конкретные политические партии отказываются от депутатских мандатов. Парламент соберется, признает полномочия всех попавших в законодательный орган депутатов и после этого, если конкретный политик хочет уйти в отставку, он может уйти. Его место станет вакантным", - заявил эксперт.

По его словам, что касается второго тура выборов по мажоритарной системе, то если оппозиционные кандидаты откажутся принимать в них участие, победа автоматически перейдет к их конкурентам, то есть к кандидатам от "Грузинской мечты". Отказ от участия оппозиционеров во втором туре выборов также не повлияет на собрание парламента десятого созыва.

Кандидатуру премьера и состав кабмина выдвигает партия, получившая наилучший результат на выборах, то есть "Грузинская мечта". Если кандидатура премьера дважды не наберет 76 голосов, президент имеет право распустить парламент и назначить новые выборы.

Внеочередные выборы, которых требует оппозиция, также могут быть проведены, если конституциональность итогов выборов встанет под вопрос путем судебного иска, подытожил эксперт.