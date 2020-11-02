Как голосовали граждане Грузии за рубежом

По результатам голосования за рубежом лидирует блок "Сила в единстве", включающий партию "Единое национальное движение"

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты работы избирательных участков, открытых за границей для проведения парламентских выборов.

К этому времени ЦИК Грузии обработал данные с 52 участков в 38 странах, согласно которым голоса избирателей по пропорциональной системе распределились следующим образом:

Партия Количество голосов Процент от общего количества Блок "Сила в единстве" 5481 45,34% "Грузинская мечта" 3508 29,02% "Европейская Грузия" 390 3,23% "Лело для Грузии" 363 3% "Стратегия Агмашенебели" 236 1,95% "Альянс Патриотов" 68 0,56%

В Грузии 31 октября выбирали депутатов парламента десятого созыва. Участвовали в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходили в условиях пандемии коронавируса.

Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе - 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 - из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).