Как голосовали граждане Грузии за рубежом

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты работы избирательных участков, открытых за границей для проведения парламентских выборов.
К этому времени ЦИК Грузии обработал данные с 52 участков в 38 странах, согласно которым голоса избирателей по пропорциональной системе распределились следующим образом:
|Партия
|Количество голосов
|Процент от общего количества
|Блок "Сила в единстве"
|5481
|45,34%
|"Грузинская мечта"
|3508
|29,02%
|"Европейская Грузия"
|390
|3,23%
|"Лело для Грузии"
|363
|3%
|"Стратегия Агмашенебели"
|236
|1,95%
|"Альянс Патриотов"
|68
|0,56%
В Грузии 31 октября выбирали депутатов парламента десятого созыва. Участвовали в выборах 48 партий и два избирательных блока. Впервые выборы в Грузии проходили в условиях пандемии коронавируса.
Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе - 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 - из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).