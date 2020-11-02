17:59 02 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7732
  • 100 RUB4.0776
  • USD3.2327
Поиск
Предвыборная символика. Баннер партии Единое национальное движение. Леван Хабеишвили

"Единое национальное движение" отказывается от мандатов в Верховный совет Аджарии

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (650)
23010
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/18/249797278.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201102/249905103/Edinoe-natsionalnoe-dvizhenie-otkazyvaetsya-ot-mandatov-v-Verkhovnyy-sovet-Adzharii.html

"Национальное движение", войдя в Высший совет Аджарии, могло бы создать вторую по величине фракцию в законодательном органе

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. "Единое Национальное движение" отказывается от мандатов в Верховный совет Аджарии и участия во втором туре выборов, об этом кандидаты в депутаты от партии заявили на брифинге в Батуми.

кандидат в президенты Давид Бакрадзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Две грузинские оппозиционные партии объявили об отказе входить в парламент

По словам оппозиционных политиков, результаты выборов не отражают волю избирателей.

Кроме того во вторник партия планирует митинг перед Домом правительства в Батуми.

"В выборах в Верховный совет Аджарии приняли участие 180 302 избирателя,  97 615 голосов получила оппозиция. Почти на 15 тысяч больше, чем "Грузинская мечта". Правящая партия присвоила вдвое больше мандатов. Было нарушено конституционное право избирателей," - заявил представитель "Национального движения" Элгуджа Багратиони.

На выборах Верховного совете автономии, по официальным данным Высшей избирательной комиссии Аджарии, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 46,2% голосов, а ЕНД - 33,9%.

Центральный офис "Единого национального движения" пока не делал никаких заявлений о намерениях.

Выборы ВС Аджарии проходили параллельно с парламентским выборами 31 октября.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (650)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Поиск жертв продолжается: работы спасателей на месте разрушений в Турции
Оппозиции не дали установить палатки у здания парламента Грузии - видео
Оппозиции не дали установить палатки у здания парламента Грузии - видео
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться