"Национальное движение", войдя в Высший совет Аджарии, могло бы создать вторую по величине фракцию в законодательном органе

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. "Единое Национальное движение" отказывается от мандатов в Верховный совет Аджарии и участия во втором туре выборов, об этом кандидаты в депутаты от партии заявили на брифинге в Батуми.

По словам оппозиционных политиков, результаты выборов не отражают волю избирателей.

Кроме того во вторник партия планирует митинг перед Домом правительства в Батуми.

"В выборах в Верховный совет Аджарии приняли участие 180 302 избирателя, 97 615 голосов получила оппозиция. Почти на 15 тысяч больше, чем "Грузинская мечта". Правящая партия присвоила вдвое больше мандатов. Было нарушено конституционное право избирателей," - заявил представитель "Национального движения" Элгуджа Багратиони.

На выборах Верховного совете автономии, по официальным данным Высшей избирательной комиссии Аджарии, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 46,2% голосов, а ЕНД - 33,9%.

Центральный офис "Единого национального движения" пока не делал никаких заявлений о намерениях.

Выборы ВС Аджарии проходили параллельно с парламентским выборами 31 октября.