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Встреча депутатов Госдумы РФ с Э. Набиуллиной

"Все что можно уже испортил" - Жириновский советует Саакашвили оставить политику

© photo: Sputnik
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201102/249905278/Vse-chto-mozhno-uzhe-isportil---Zhirinovskiy-sovetuet-Saakashvili-ostavit-politiku.html

Политик предложил Саакашвили приехать в Москву, поесть с ним хинкали и поиграть в карты и домино

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Российский депутат, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прекратить участвовать в выборах и предложил "тихо-спокойно ходить по грибы", передает РИА Новости.

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Правящая партия "Грузинская мечта" на парламентских выборах в субботу значительно опередила оппозиционный блок "Сила в единстве", в который входит "Единое национальное движение" во главе с Саакашвили. Победители отметили, что получают возможность для формирования правительства. Лидеры оппозиционных сил в Грузии заявили, что считают итоги нелегитимными.

"Дорогой Мишико! Что ты так разволновался. Зачем тебе победа твоей партии в Грузии?.. Тебе, Мишико, нужна мирная жизнь, ты и так переволновался", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Политик предложил Саакашвили приехать в Москву, поесть с ним хинкали и поиграть в карты и домино.

Выступает Михаил Саакашвили. Акция сторонников Единого нацдвижения в центре грузинской столицы
© Sputnik / STRINGER
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"И хватит стонать уже и участвовать в выборах, вы все, что можно, уже испортили: и в Киеве, и в Тбилиси, и в Минске. Давайте тихо-спокойно ходить по грибы, париться в баньке, как это любит Лукашенко, и поменьше ворчать, что не та демократия или экономика. Это у вас ничего не получилось, а новое поколение все сделает, но уже без вас. Хватит дурачить людей", - написал политик.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.



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