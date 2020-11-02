"Это источник эпидвспышки": Гамкрелидзе призвал воздержаться от больших собраний

Пока нет вакцины, эпидемиологи считают главными способами защиты от коронавируса маски, социальную дистанцию, и рекомендуют избегать больших собраний

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Эпидемиологи прогнозируют в ближайшем будущем рост новых случаев инфицирования коронавирусом и призывают следовать тем правилам, которые установлены для предотвращения распространения инфекции, одним из таких является воздержание от больших собраний.

Во время своего видео- включения глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе еще раз напомнил о тех правилах, которым должны следовать все граждане страны.

На данный момент эпидемиологи просят следовать пяти правилам: носить маску везде, часто мыть руки, соблюдать соцдистанцию, собрания людей не должны превышать 6-10 человек, воздержаться от нахождения на любых больших собраниях. В том случае, если небольшое собрание (максимум шесть человек) устраивается в закрытом пространстве, то необходимо часто проветривать его.

"Нужно воздержаться от больших собраний, будут это праздничные, ритуальные или собрания другого типа, потому что один из главных источников эпидвспышки появляется именно тогда, когда собираются люди и когда происходят большие собрания, там как правило не соблюдаются превентивные меры", - заявил Гамкрелидзе.

Гамкрелидзе напомнил, что нынешняя эпидвспышка произошла именно из-за больших собраний, которые наблюдались в разных регионах Грузии.

"Еще раз покорнейше прошу, вирусная инфекция не отступает, пока нет вакцины, единственным оружием остаются превентивные меры. Надо терпеть еще приблизительно один год", - отметил Гамкрелидзе. © Sputnik / Vladimir Umikashvili Оппозиция Грузии анонсировала "грандиозное шествие"

Сторонники грузинской оппозиции и лидеры ряда партий приняли участие в масштабной акции после объявления первых итогов парламентских выборов, прошедших 31 октября. Оппозиция объявила недоверие проведенным выборам. По их словам, Центральная избирательная комиссия объявила данные, которые были заказаны властью. Лидеры оппозиции заявили, что отказываются от парламентских мандатов и требуют назначения внеочередных выборов. Очередная масштабная акция анонсирована на 8 ноября.

С начала пандемии в стране выявили 42 579 случаев коронавируса, общее число выздоровевших составило 26 800.

На данный момент в Грузии 15 411 активных случаев. Количество тяжелых пациентов составляет 519, из них к аппарату искусственного дыхания подключены 230 человек. С начала пандемии общее число скончавшихся от коронавируса пациентов достигло 342 человек.