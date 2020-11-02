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Акция сторонников Единого нацдвижения в центре грузинской столицы

"Единое национальное движение" тоже отказалось от депутатских мандатов

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (653)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201102/249906179/Ot-mandatov-v-parlamente-Gruzii-otkazyvaetsya-i-Edinoe-natsionalnoe-dvizhenie.html

Список оппозиционных партий, которые объявили бойкот парламенту нового созыва и отказались от своих мандатов, пополняется

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Оппозиционный блок "Единое национальное движение - Сила в единстве" отказывается от мест в парламенте Грузии, об этом на брифинге заявил один из лидеров партии, кандидат в мажоритарные депутаты в Глданском районе Тбилиси Ника Мелия.

кандидат в президенты Давид Бакрадзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Две грузинские оппозиционные партии объявили об отказе входить в парламент

Блок бывшей правящей партии занял на выборах второе место, набрав, по предварительным данным Центризбиркома, 27,14% голосов по пропорциональной системе - более 30 мест в парламенте нового созыва. 

"Мы, "Единое национальное движение - Сила в единстве", приняли решение, как и другие оппозиционные политические партии, не входить в парламент...Наше требование неизменно - новые выборы в свободной среде", - сказал один из лидеров ЕНД Ника Мелия.

От своих четырех мандатов отказался также блок "Георгий Вашадзе - Стратегия Агмашенебели".

"Мы имеем дело с захватом государства, погребением грузинской демократии, с самой сложной ситуацией, которая ожидает нас завтра и послезавтра. Мы готовы взять на себя ответственность и бороться до конца", - сказал лидер блока Георгий Вашадзе.

До этого о бойкоте парламента объявили прозападные оппозиционные партии "Европейская Грузия", "Лело для Грузии", "Гирчи", Лейбористская партия и предлагающий нейтралитет для Грузии и диалог с Москвой "Альянс патриотов". 

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (653)


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