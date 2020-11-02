"Грузинский марш" устроил огненное шоу и пообещал начать голодовку

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Радикалы из "Грузинского марша" провели акцию у центрального офиса правящей партии Грузии, обвинив ее в фальсификации выборов в парламент, прошедших в стране в минувшую субботу.
Несколько десятков ультранационалистов устроили протестное шествие к центральному офису "Грузинской мечты" под лозунгами "Мы никому не уступим Грузию", "Да здравствует Грузия", "Национальная идея в Грузии не умрет", " Мы продолжим дело Мераба и Звиада".
По данным Центризбиркома, "Грузинский марш" собрал всего 0,25% голосов избирателей и не попадает в парламент.
"Грузинская мечта" украла волю грузинского народа", - заявил генсек движения Ираклий Шихиашвили.
Лидер партии Сандро Брегадзе анонсировал массовые акции голодовки у здания Госканцелярии и пикеты с конца этой недели.
"Мы, "Грузинский марш", объявляем вам полное недоверие и анонсируем начало массовой голодовки с конца недели", - заявил Брегадзе, пообещав, что акции будут продолжаться до аннулирования результатов выборов.
"Грузинский марш" проводит протесты независимо от объединенной оппозиции, которая требует новых выборов на проспекте Руставели, у здания парламента.