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Акция партии Грузинский марш в столице Грузии

"Грузинский марш" устроил огненное шоу и пообещал начать голодовку

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Ультранационалисты из "Грузинского марша" уверяют, что у них украли голоса во время парламентских выборов в минувшую субботу

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Радикалы из "Грузинского марша" провели акцию у центрального офиса правящей партии Грузии, обвинив ее в фальсификации выборов в парламент, прошедших в стране в минувшую субботу. 

Несколько десятков ультранационалистов устроили протестное шествие к центральному офису "Грузинской мечты" под лозунгами "Мы никому не уступим Грузию", "Да здравствует Грузия", "Национальная идея в Грузии не умрет", " Мы продолжим дело Мераба и Звиада".

По данным Центризбиркома, "Грузинский марш" собрал всего 0,25% голосов избирателей и не попадает в парламент.

"Грузинская мечта" украла волю грузинского народа", - заявил генсек движения Ираклий Шихиашвили.

Лидер партии Сандро Брегадзе анонсировал массовые акции голодовки у здания Госканцелярии и пикеты с конца этой недели.

"Мы, "Грузинский марш", объявляем вам полное недоверие и анонсируем начало массовой голодовки с конца недели", - заявил Брегадзе, пообещав, что акции будут продолжаться до аннулирования результатов выборов.

"Грузинский марш" проводит протесты независимо от объединенной оппозиции, которая требует новых выборов на проспекте Руставели, у здания парламента. 

 



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