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Патрульная полиция

Члены оппозиционной партии в Тбилиси попытались ворваться в офис окружной комиссии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (9)
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Оппозиционеры утверждают, что члены окружной избирательной комиссии пытаются сфальсифицировать результаты выборов

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Члены молодежного крыла "Лейбористской партии" собрались у окружной комиссии в районе Ваке с требованием разрешить им присутствовать на итоговом заседании.

Около двух десятков человек собрались у окружной избирательной комиссии района Ваке. Они требуют попасть на заседание комиссии, где идет рассмотрение жалоб. "Лейбористы" утверждают, что члены комиссии пытаются сфальсифицировать результаты.

Акция оппозиции против итогов выборов у здания парламента. 01.11.2020
© Sputnik / STRINGER
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"Здесь проходит заседание окружной комиссии. Нашему представителю не разрешают присутствовать при рассмотрении написанных нами жалоб. Двери заперты, председатель округа не отвечает на телефонные звонки", - заявил журналистам председатель молодежного крыла "Лейбористской партии" Михаил Кумсишвили.

На месте произошел небольшой инцидент. После давки они смогли прорвать кордон охраны, сотрудники патрульной полиции вывели их наружу. Один человек задержан.

На данный момент на месте мобилизовано несколько экипажей полиции.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (9)


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