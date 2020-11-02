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Георгий Гахария принимает участие в голосовании

Коронавирус подтвердился у премьер-министра Грузии

© Sputnik / STRINGER
Политика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (37)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201102/249907845/U-premer-ministra-Gruzii-vyyavlen-koronavirus.html

В самоизоляции также находятся министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава и глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Тест на коронавирус, взятый у премьер-министра Грузии Георгия Гахария, дал положительный результат, сообщила пресс-служба правительства Sputnik Грузия.

"Он чувствует себя хорошо и продолжает лечение дома", - сообщила собеседница агентства.

ПЦР тестирование на коронавирус на батумском бульваре
© Sputnik / Alexander Imedashvili
COVID-19 пошел по верхам - в Грузии несколько должностных лиц перешли на самоизоляцию

Гахария ушел на самоизоляцию 31 октября после длительного общения с охранником, у которого во время выборочного тестирования был диагностирован коронавирус. До этого коронавирусная инфекция выявлена еще у двух сотрудников личной охраны премьера.

Наличие коронавируса вслед за премьером Грузии подтвердилось у главы администрации правительства Натии Мезвришвили, об этом она написала на странице в соцсети Facebook.

"У меня подтвердился COVID -19. Чувствую себя хорошо, лечение прохожу дома и по мере возможности продолжаю работать", - пишет Мезвришвили.

Первого ноября стало известно, что коронавирус подтвердился у министра здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе. Она проходит лечение дома. На самоизоляции также находится министр экономики Натия Турнава.

Общее число носителей коронавируса в Грузии на этой неделе превысило  40 тысяч человек - эпидемиологическая ситуация значительно ухудшилась за последние два месяца. Если первую волну COVID-19 страна пережила относительно спокойно (общее число инфицированных за полгода, с 26 февраля до 1 сентября, не превысило 1 500), то сейчас в стране ежедневно выявляют до двух тысяч новых случаев.

 

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (37)


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