Активистов Лейбористской партии Грузии освободили под подписку

Трое молодых лейбористов обвиняются в административных правонарушениях, в частности, мелком хулиганстве и оказании сопротивления полиции. Им предстоит суд

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Трое активистов Лейбористской партии, задержанные накануне на акции у окружной избирательной комиссии в Сабуртало, среди которых был третий номер партийного списка Михаил Кумсишвили, под утро были освобождены под подписку, сообщает Rustavi 2.

Представители молодежного крыла Лейбористской партии требовали присутствия своего представителя на заседании окружной комиссии и аннулирования результатов нескольких участков, но им отказали в этом. Акция протеста вскоре переросла в физическую конфронтацию с полицией.

Задержанные обвиняются в мелком хулиганстве и сопротивлении полиции. Судебный процесс над ними пройдет позже.

"Я предупредил полицию, если они не скажут нам, где находятся наши активисты и не освободят их. Мы начнет сидячую акцию. После этого им пришлось освободить мирных участников протестной акции", - заявил один из лидеров партии Георгий Гугува.

Грузинская оппозиция не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября, и обвиняет власти в массовых фальсификациях. Оппозиционеры заявили, что не намерены участвовать во втором туре выборов в одномандатных округах.