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Акция протеста у здания МВД Грузии под лозунгом Не убивай! Расследуй преступление!

Активистов Лейбористской партии Грузии освободили под подписку

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (164)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201103/249910884/Aktivistov-Leyboristskoy-partii-Gruzii-osvobodili-pod-podpisku.html

Трое молодых лейбористов обвиняются в административных правонарушениях, в частности, мелком хулиганстве и оказании сопротивления полиции. Им предстоит суд

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Трое активистов Лейбористской партии, задержанные накануне на акции у окружной избирательной комиссии в Сабуртало, среди которых был третий номер партийного списка Михаил Кумсишвили, под утро были освобождены под подписку, сообщает Rustavi 2.

“Лейбористы” попытались ворваться в офис окружной комиссии в столице Грузии - видео
© Sputnik / STRINGER
"Лейбористы" попытались ворваться в офис окружной комиссии в столице Грузии - видео

Представители молодежного крыла Лейбористской партии требовали присутствия своего представителя на заседании окружной комиссии и аннулирования результатов нескольких участков, но им отказали в этом. Акция протеста вскоре переросла в физическую конфронтацию с полицией.

Задержанные обвиняются в мелком хулиганстве и сопротивлении полиции. Судебный процесс над ними пройдет позже.

"Я предупредил полицию, если они не скажут нам, где находятся наши активисты и не освободят их. Мы начнет сидячую акцию. После этого им пришлось освободить мирных участников протестной акции", - заявил один из лидеров партии Георгий Гугува.

Грузинская оппозиция не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября, и обвиняет власти в массовых фальсификациях. Оппозиционеры заявили, что не намерены участвовать во втором туре выборов в одномандатных округах.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (164)


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