Грузинская оппозиция подписала единый меморандум об отказе от мандатов

Грузинская оппозиция не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября, и прибегла к крайней мере протеста

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Лидеры оппозиционных партий подписали совместный документ об отказе от мандатов в парламенте Грузии.

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Документ подписали почти все грузинские оппозиционные партии, преодолевшие барьер, в том числе "Единое национальное движение" и объедение оппозиции "Сила в единстве", "Европейская Грузия", "Лело для Грузии", "Гирчи", "Стратегия Агмашенебели", а также же партии, которые не смогли пройти в парламент, - "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе и "За справедливость" Эки Беселия.

"Опубликованные ЦИК результаты не отражают волю избирателей. Для нас, оппозиционных партий, совершенно очевидно, что наши граждане сказали "нет" правлению Иванишвили и не выдали ему мандат управлять страной на третий срок. Соответственно, этот парламент не отражает волю избирателей... Мы не считаем этот парламент легитимным", - заявил лидер "Лейбористской партии Грузии" Шалва Нателашвили.

Грузинская оппозиция не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября, и обвиняют власти в массовых фальсификациях. Оппозиционные партии одна за другой отказались от мандатов в парламенте нового созыва. В Тбилиси и других городах страны начались акции протеста.

"Наша сегодняшнее решение – это метод нашей борьбы с той государственной машиной фальсификации, которую мы увидели на этих выборах. Если мы не победим эту машину сейчас, то она будет и дальше фальсифицировать все последующие выборы. И в этой стране ни у нас, ни у наших детей не будет свободного выбора", - заявил лидер партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе.

"Я полностью присоединяюсь к этому документу… Лично в отношении меня была поставлена оставить меня за пределами парламента любой ценой. Но Иванишвили не рассчитал, что у нас будет такая солидарность", - заявила лидер партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.

По итогам парламентских выборов, в котором участвовали 48 партий и два избирательных блока, большую часть голосов получила правящая партия "Грузинская мечта" - 48,15% голосов. "Национальное движение - Сила в единстве" - 27,14%; "Европейская Грузия" - 3,78%; "Лело" - 3,15%; "Альянс патриотов" - 3,14%; "Стратегия Агмашенебели" - 3,15%; "Гирчи" - 2,89%; "Алеко Элисашвили - Граждане" - 1,33%; Лейбористская партия - 1%. Что касается остальных партий, то они получили менее одного процента голосов.

Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе - 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 - из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).