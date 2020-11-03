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Ника Мелия

Лидер Нацдвижения отказался подчиняться решению суда: Мелия заявил, что не наденет браслет

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (165)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201103/249913501/Meliya-ne-sobiraetsya-podchinyatsya-resheniyu-suda-gruzinskiy-oppoziitsioner-nastroen-reshitelno.html

В воскресенье на митинге оппозиции Ника Мелия демонстративно выкинул свой электронный браслет, что не осталось незамеченным агентством пробации

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Один из лидеров "Единого национального движения" Ника Мелия объявил, что больше не будет носить электронный браслет, к чему его обязал суд за попытку штурма парламента. 

"Я принципиально не надену на руку этот браслет, который является символом несправедливости. Я точно не подчинюсь решению суда", - сказал  Мелия журналистам после того, как стало известно, что на пять часов вторника назначен судебный процесс по его делу.

Мелия не носит браслет уже третий день - в минувшее воскресенье он сорвал его с руки и выбросил в толпу прямо на акции оппозиции. 

Ника Мелия выбросил электронный браслет на акции протеста - видео>>

"Избирательные участки громят вооруженные лица и за это никого не наказывают, когда выборы фальсифицируются за это никто не отвечает... Но если на тебе нет электронного браслета,  это тяжкое преступление?", - сказал Мелия. 

ნიკა მელია
photo: Nika Melia / FB
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Генпрокуратура Грузии, к которой обратилось Национальное агентство пробации, в свою очередь обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством пересмотреть меру пресечения в отношении Ники Мелия. 

Процесс назначен на 17:00.

Ника Мелия - кандидат в мажоритарные депутаты в Глданском районе Тбилиси от "Единого национального движения"  - носит электронный браслет с 4 июля 2019 года по решению суда. Эту меру суд ему избрал после того, как политику было предъявлено обвинение в групповом насилии и попытке штурма парламента на акции протеста 20-21 июня в так называемую "ночь Гаврилова". С тех пор политику запрещено покидать дом без предупреждения органов правопорядка, хотя он периодически нарушает это требование. Мелия также запрещены публичные выступления.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (165)


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