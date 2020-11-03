Лидер Нацдвижения отказался подчиняться решению суда: Мелия заявил, что не наденет браслет

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Один из лидеров "Единого национального движения" Ника Мелия объявил, что больше не будет носить электронный браслет, к чему его обязал суд за попытку штурма парламента.

"Я принципиально не надену на руку этот браслет, который является символом несправедливости. Я точно не подчинюсь решению суда", - сказал Мелия журналистам после того, как стало известно, что на пять часов вторника назначен судебный процесс по его делу.

Мелия не носит браслет уже третий день - в минувшее воскресенье он сорвал его с руки и выбросил в толпу прямо на акции оппозиции.

Ника Мелия выбросил электронный браслет на акции протеста - видео>>

"Избирательные участки громят вооруженные лица и за это никого не наказывают, когда выборы фальсифицируются за это никто не отвечает... Но если на тебе нет электронного браслета, это тяжкое преступление?", - сказал Мелия.

Генпрокуратура Грузии, к которой обратилось Национальное агентство пробации, в свою очередь обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством пересмотреть меру пресечения в отношении Ники Мелия.

Процесс назначен на 17:00.

Ника Мелия - кандидат в мажоритарные депутаты в Глданском районе Тбилиси от "Единого национального движения" - носит электронный браслет с 4 июля 2019 года по решению суда. Эту меру суд ему избрал после того, как политику было предъявлено обвинение в групповом насилии и попытке штурма парламента на акции протеста 20-21 июня в так называемую "ночь Гаврилова". С тех пор политику запрещено покидать дом без предупреждения органов правопорядка, хотя он периодически нарушает это требование. Мелия также запрещены публичные выступления.