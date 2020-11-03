Оппозиция устроила протестное автомобильное шествие к зданию ЦИК - видео

Оппозиционные активисты заявили, что не намерены отказываться от протестов, пока в Грузии не назначат новые выборы в парламент

ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Грузинская оппозиция проводит акцию протеста перед зданием Центризберкома, обвиняя председателя ЦИК Тамар Жвания в фальсификации итогов парламентских выборов.

Выборы прошли, волнения остались: чем могут закончиться протесты в Грузии?>>

Как сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий, сторонники оппозиции приехали к зданию ЦИК после автомобильного шествия - протесующие объехали город, громко сигналя и размахивая национальными флагами.

"Главный фальсификатор выборов - Тамар Жвания должна отправиться в тюрьму. Она украла голоса у грузинского народа", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционного объединения "Единое национальное движение – сила в единстве" Заал Удумашвили.

Грузинская оппозиция не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября, и обвиняют власти в массовых фальсификациях. Оппозиционные партии одна за другой отказались от мандатов в парламенте нового созыва. В Тбилиси и других городах страны начались акции протеста.

По итогам парламентских выборов, в котором участвовали 48 партий и два избирательных блока, большую часть голосов получила правящая партия "Грузинская мечта" - 48,15% голосов. "Национальное движение - Сила в единстве" - 27,14%; "Европейская Грузия" - 3,78%; "Лело" - 3,15%; "Альянс патриотов" - 3,14%; "Стратегия Агмашенебели" - 3,15%; "Гирчи" - 2,89%; "Алеко Элисашвили - Граждане" - 1,33%; Лейбористская партия - 1%. Что касается остальных партий, то они получили менее одного процента голосов и не попали в парламент десятого созыва.

Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе - 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 - из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).