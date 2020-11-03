Перед домом правительства Аджарии митингует оппозиция

Грузинская оппозиция не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября, и обвиняет власти в массовых фальсификациях

ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Перед Домом правительства Аджарии в Батуми проходит масштабная акция протеста с участием сторонников сразу нескольких оппозиционных партий.

Участники акции утверждают, что результаты парламентских выборов были сфальсифицированы. Они требуют отставки председателя центральной избирательной комиссии Тамар Жвания и проведения новых парламентских выборов.

Грузинская оппозиция не признает результатов парламентских выборов, которые прошли в Грузии 31 октября, и обвиняет власти в массовых фальсификациях. Оппозиционные партии одна за другой отказались от мандатов в парламенте нового созыва. В Тбилиси и других городах страны начались акции протеста.

В правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" считают недовольство оппозиции деструктивным, обвиняя в попытках дестабилизации и в искусственном обострении ситуации.

По итогам парламентских выборов, в котором участвовали 48 партий и два избирательных блока, большую часть голосов получила правящая партия "Грузинская мечта" - 48,22% голосов. "Национальное движение - Сила в единстве" - 27,18%; "Европейская Грузия" - 3,79%; "Лело" - 3,16%; "Альянс патриотов" - 3,14%; "Стратегия Агмашенебели" - 3,15%; "Гирчи" - 2,89%; "Алеко Элисашвили - Граждане" - 1,33%; Лейбористская партия - 1%. Что касается остальных партий, то они получили менее одного процента голосов и не попали в парламент десятого созыва.

Парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной системе - 120 депутатов парламента выбирают по партийным спискам (по пропорциональной системе), а 30 - из числа кандидатов, баллотирующихся в одномандатных избирательных округах (по мажоритарной системе).