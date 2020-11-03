Тбилгорсуд изменил меру пресечения Нике Мелия: вместо браслета - залог

Суд упразднил запрет покидать квартиру после 9 вечера и запрет на публичные выступления, установленные для оппозиционера

ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Тбилисский городской суд изменил меру пресечения экс-депутату парламента Грузии, одному из лидеров бывшей правящей партии Грузии "Единое национальное движение" Нике Мелия, увеличив сумму залога и сняв с него браслет.

Прокуратура обратилась к суду с новым ходатайством после того, как Мелия на акции 1 ноября выбросил свой браслет в толпу.

По данным Первого канала, суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, требующей выплаты залога в размере 100 тысяч лари, определив окончательную сумму в размере 70 тысяч лари. Кроме этого Мелия будет запрещено покидать страну.

Что касается прошлых ограничений, определенных судом – запрет покидать квартиру после 9 вечера, выступать публично и носить электронный браслет для определения места положения, их суд упразднил.

Кроме того, по решению суда, Нике Мелия возвращен паспорт, несмотря на запрет покидать страну.

На выплату залога политику дали 50 дней. Сам Мелия заявил, что отдал под залог после первого решения суда свою квартиру и теперь суд может пересчитать сумму залога сам.

"У меня заложена квартира для первого залога, и пусть они сами переоценивают и решают", - сказал Мелия журналистам до начала суда.

Cогласно декларации, Мелия владеет двумя квартирами в центре Тбилиси – на улице Белинского и на улице Чонкадзе, которые он приобрел за 180 тысяч долларов и 80 тысяч лари соответственно.

Мелия проходит обвиняемым в деле в групповом насилии и попытке штурма парламента на акции протеста 20-21 июня 2019 года в так называемую "ночь Гаврилова". Меру пресечения суд избрал ему 4 июля 2019 года, однако приговор суд так и не вынес.