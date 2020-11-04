Еще в одном одномандатном округе Грузии пройдет второй тур выборов

Бюллетени были переданы неправильно, так как там был спецучасток, и поэтому голосование было упразднено, сообщила глава ЦИК

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Окружная комиссия Мцхета-Мтианети приняла решение упразднить результаты мажоритарного голосования на участке в тюрьме в Ксани, и в результате в регионе пройдет второй тур, заявила председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания.

Ранее по предварительрным данным было известно что вторые туры пройдут в 16 округах, 8 из которых в Тбилиси, остальные в регионах Грузии. В округе Мцхета победу одерживал кандидат правящей партии "Грузинская мечта" в первом же туре.

"Только что во Мцхета завершилось заседание окружной комиссии. Ею принято решение об упразднении итогов голосования в Ксанской тюрьме, что фактически изменило картину результатов и дает возможность проведение второго тура в этом конкретном округе", - сказала Жвания в эфире Первого канала.

По ее словам, бюллетени были переданы неправильно, так как там был спецучасток, и поэтому голосование было упразднено.

Согласно последним данным, до упразднения мажоритарного голосования на участке в Ксанской тюрьме, кандидат правящей партии Шалва Кереселидзе набрал в округе 50,22%, получив 25 788 голосов , а его конкурент от "Нацдвижения" Цезарь Чочели – 33,37% ( 17 139 голосов).

Между тем, несмотря на новое решение все оппозиционные партии уже отказались признавать выборы и не намерены участвовать во втором туре выборов.