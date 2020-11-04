08:18 04 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8586
  • 100 RUB4.1408
  • USD3.2988
Поиск
Парламентские выборы в Грузии 2020 - избиратели участвуют в голосовании. Бюллетень опускают в урну

Еще в одном одномандатном округе Грузии пройдет второй тур выборов

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (668)
5110
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/1f/249865877.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201104/249918700/Esche-v-odnom-odnomandatnom-okruge-Gruzii-proydet-vtoroy-tur-vyborov.html

Бюллетени были переданы неправильно, так как там был спецучасток, и поэтому голосование было упразднено, сообщила глава ЦИК

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Окружная комиссия Мцхета-Мтианети приняла решение упразднить результаты мажоритарного голосования на участке в тюрьме в Ксани, и в результате в регионе пройдет второй тур, заявила председатель ЦИК Грузии Тамар Жвания.

Ранее по предварительрным данным было известно что вторые туры пройдут в 16 округах, 8 из которых в Тбилиси, остальные в регионах Грузии. В округе Мцхета победу одерживал кандидат правящей партии "Грузинская мечта" в первом же туре.

Парламентские выборы в Грузии 2020 - избиратели принимают участие в голосовании. Бюллетень опускают в урну
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Глава ЦИК: второй тур выборов будет в любом случае

"Только что во Мцхета завершилось заседание окружной комиссии. Ею принято решение об упразднении итогов голосования в Ксанской тюрьме, что фактически изменило картину результатов и дает возможность проведение второго тура в этом конкретном округе", - сказала Жвания в эфире Первого канала.

По ее словам, бюллетени были переданы неправильно, так как там был спецучасток, и поэтому голосование было упразднено.

Согласно последним данным, до упразднения мажоритарного голосования на участке в Ксанской тюрьме, кандидат правящей партии Шалва Кереселидзе набрал в округе 50,22%, получив 25 788 голосов , а его конкурент от "Нацдвижения" Цезарь Чочели – 33,37% ( 17 139 голосов).

Между тем, несмотря на новое решение все оппозиционные партии уже отказались признавать выборы и не намерены участвовать во втором туре выборов.

Темы:
Парламентские выборы в Грузии 2020 (668)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на месте стрельбы в Вене
Вена стала мишенью вооруженных террористов - фото
Бунт во время чумы: оппозиция выйдет на улицы, несмотря на COVID-19
Бунт во время "чумы": оппозиция выйдет на улицы, несмотря на COVID-19
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться