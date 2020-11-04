Напавшие на Руруа заключенные переведены в тюрьму строгого режима

Руруа отбывает наказание в Глданской тюрьме №8 за незаконное хранение, приобретение и ношение оружия

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Заключенные, напавшие на совладельца главного оппозиционного канала "Мтавари архи" Георгия Руруа, переведены в тюрьму строго режима, говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Грузии.

Заключенного Георгия Руруа избили в Глданской тюрьме>>

Руруа отбывает наказание в Глданской тюрьме №8. Тбилисский городской суд в июле признал его виновным в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия, и приговорил к четырем годам заключения.

По информации Пенитенциарной службы, в понедельник Руруа был избит другими заключенными, когда его вели на свидание с адвокатом. По факту нападения начато расследование.

В рамках расследования были опрошены как Руруа, так и все заключенные и инспектор. Пятеро заключенных, участвовавших в инциденте, во вторник были переведены в пенитенциарное учреждение строго режима №6.

"Это произошло после того, как по решению Специальной пенитенциарной службы, им устрожили режим из-за участия в инциденте", - отмечено в сообщении ведомства.

Что касается самого инцидента, то он произошел в понедельник, примерно в 15:25, когда Руруа вывели из камеры на встречу с адвокатом. В это время его оскорбил и несколько раз ударил другой заключенный, который на тот момент находился в дежурной комнате и звонил по телефону.

Когда началась драка между Руруа и другим заключенным, последнему на помощь пришли сокамерники. Инцидент был исчерпан благодаря сотрудникам пенитенциарного учреждения, но у Руруа остались синяки на лице. Дежурный хирург немедленно оказал Руруа первую помощь.

Грузинская оппозиция считает Руруа политзаключенным и требует его освобождения. Часть депутатов Европарламента и Конгресса США выразили свое мнение о том, что Руруа должен быть помилован.

Георгий Руруа – брат бывшего министра культуры Грузии в правительстве Саакашвили, одного из бывших лидеров "Единого национального движения" Ники Руруа и близкий друг многих оппозиционеров.