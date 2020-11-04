15:48 04 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8586
  • 100 RUB4.1408
  • USD3.2988
Поиск
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе

Талаквадзе: международные наблюдатели подтвердили свою оценку выборов в Грузии

photo: Archil Talakvadze / FB
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Выборы 2020: "Грузинская мечта" (44)
13802
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20201104/249922993/Talakvadze-mezhdunarodnye-nablyudateli-podtverdili-svoyu-otsenku-vyborov-v-Gruzii.html

Лидеры "Грузинской мечты" еще раз выслушали мнение международных наблюдателей о проведенных в стране 31 октября парламентских выборах

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Делегация БДИПЧ/ОБСЕ подтвердила свой основной вывод о том, что прошедшие 31 октября парламентские выборы в Грузии были конкурентными и основные права и свободы граждан были соблюдены, заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе журналистам после встречи с международными наблюдателями.

Выборы прошли, волнения остались: чем могут закончиться протесты в Грузии?>>

Делегация Бюро демократии и прав человека ОБСЕ наблюдала за выборами 31 октября вместе с другими международными наблюдательными миссиями.

"Они подтвердили, что эти выборы были конкурентными и фундаментальные права граждан были соблюдены. Впервые в истории Грузии мы провели парламентские выборы по существенно пропорциональной системе, в результате которых политические партии смогли преодолеть барьер и самостоятельно пройти в парламент. Это будет многопартийный парламент, и выборы еще раз послужат укреплению демократии в Грузии", - сказал Талаквадзе.
Оппозиция устроила шествие к резиденции Бидзины Иванишвили - видео
video : Sputnik / Vladimir Umikashvili
Сторонники оппозиции устроили шествие к резиденции Бидзины Иванишвили - видео

По его словам, международные партнеры и миссии наблюдателей были проинформированы о процедурах, регулируемых законом, перед вторым туром выборов и касающихся парламента следующего созыва.

Как подчеркнул Талаквадзе, "Грузинская мечта" уважает выбор грузинского народа.

"Мы также призываем все политические партии уважать выбор нашего общества и результаты, которые объявит ЦИК", - сказал спикер.

Встреча лидеров правящей партии с делегацией БДИПЧ/ОБСЕ в гостинице "Шератон Метехи палас" проходила на фоне акции активистов неправительственных организаций и оппозиции.

В Грузии 31 октября состоялись выборы в парламент, результаты которых оспаривает оппозиция и требует признать их нелегитимными. В знак протеста все семь прошедших в парламент по предварительным данным оппозиционных партий и блоков уже подписали меморандум, в котором отказались от мандатов.

Темы:
Выборы 2020: "Грузинская мечта" (44)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на месте стрельбы в Вене
Вена стала мишенью вооруженных террористов - фото
Бунт во время чумы: оппозиция выйдет на улицы, несмотря на COVID-19
Бунт во время "чумы": оппозиция выйдет на улицы, несмотря на COVID-19
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
Предварительные итоги парламентских выборов в Грузии 2020 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться