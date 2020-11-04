Талаквадзе: международные наблюдатели подтвердили свою оценку выборов в Грузии

Лидеры "Грузинской мечты" еще раз выслушали мнение международных наблюдателей о проведенных в стране 31 октября парламентских выборах

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Делегация БДИПЧ/ОБСЕ подтвердила свой основной вывод о том, что прошедшие 31 октября парламентские выборы в Грузии были конкурентными и основные права и свободы граждан были соблюдены, заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе журналистам после встречи с международными наблюдателями.

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Делегация Бюро демократии и прав человека ОБСЕ наблюдала за выборами 31 октября вместе с другими международными наблюдательными миссиями.

"Они подтвердили, что эти выборы были конкурентными и фундаментальные права граждан были соблюдены. Впервые в истории Грузии мы провели парламентские выборы по существенно пропорциональной системе, в результате которых политические партии смогли преодолеть барьер и самостоятельно пройти в парламент. Это будет многопартийный парламент, и выборы еще раз послужат укреплению демократии в Грузии", - сказал Талаквадзе.

По его словам, международные партнеры и миссии наблюдателей были проинформированы о процедурах, регулируемых законом, перед вторым туром выборов и касающихся парламента следующего созыва.

Как подчеркнул Талаквадзе, "Грузинская мечта" уважает выбор грузинского народа.

"Мы также призываем все политические партии уважать выбор нашего общества и результаты, которые объявит ЦИК", - сказал спикер.

Встреча лидеров правящей партии с делегацией БДИПЧ/ОБСЕ в гостинице "Шератон Метехи палас" проходила на фоне акции активистов неправительственных организаций и оппозиции.

В Грузии 31 октября состоялись выборы в парламент, результаты которых оспаривает оппозиция и требует признать их нелегитимными. В знак протеста все семь прошедших в парламент по предварительным данным оппозиционных партий и блоков уже подписали меморандум, в котором отказались от мандатов.